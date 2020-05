Cela fait maintenant plusieurs mois que Clémence et Anthony Matéo sont inséparables depuis leur coup de foudre. D’ailleurs, le candidat de « La Villa des cœurs brisés 5″ a décidé de quitter la France par amour pour s’installer avec sa chérie aux Etats Unis. Mais le couple ne nous aurait pas avoué un heureux événement malgré lui ? STAR24 vous dit tout !

Si certains couples n’ont pas survécu après le confinement comme par exemple Marine El Himer et Julien Guirado ainsi que Kellyn et Anthony Alcaraz, l’amour est toujours au rendez-vous du côté de Clémence et Anthony Matéo. Au cours d’une interview exclusive accordée à STAR24, la jeune femme fondait en larmes en nous évoquant les sentiments qu’elle a à l’égard de son chéri.

» Je me suis toujours dis que je voulais un homme exactement comme mon père. Avec un caractère fort qui me fait rigoler (…) Qui me balance. Je ne voulais pas une plante verte mais pas avec un assez gros caractère pour nous deux (…) Ça devait être Anthony et c’est tout. C’est la loi de l’attraction – On ne s’est pas vus pendant deux semaines, c’était dur (…) Je suis parti la voir à Miami (…) Cela a été une révélation – S’il n’y avait pas eu ces vacances, je pense que l’on ne serait plus ensemble ! – C’était une confirmation on va dire ! ». Pour les projets, le jeune homme nous a accordé une petite confidence en nous avouant: « On va vivre aux Etats Unis (…) Pourquoi ne pas faire une web téléréalité (…) On travaille avec un producteur aux Etats Unis qui va nous faire un morceau pour la déconnade ! » nous ont raconté les amoureux.

Et depuis quelques minutes, les deux candidats affolent les internautes à cause de la dernière photo de Clémence où Anthony Matéo soulève son pull et montre son ventre. Serait-ce une façon d’annoncer un heureux événement ? En tout cas, les internautes sont en folie puisqu’ils ont laissé des commentaires tels que: « Un bébé bientôt ? ». Ou encore: « Oula il se passe quoi là ? » et « T’es enceinte ? ». Mais aussi: « Bientôt un baby », « Je me suis mise à croire que tu es enceinte »

Pensez-vous que Clémence est enceinte ?

Cela fait maintenant plusieurs mois que Clémence et Anthony Matéo sont inséparables depuis leur coup de foudre. D’ailleurs, le candidat de « La Villa des cœurs brisés 5″ a décidé de quitter la France par amour pour s’installer avec sa chérie aux Etats Unis. Mais le couple ne nous aurait pas avoué un heureux événement malgré lui ? STAR24 vous dit tout !

Si certains couples n’ont pas survécu après le confinement comme par exemple Marine El Himer et Julien Guirado ainsi que Kellyn et Anthony Alcaraz, l’amour est toujours au rendez-vous du côté de Clémence et Anthony Matéo. Au cours d’une interview exclusive accordée à STAR24, la jeune femme fondait en larmes en nous évoquant les sentiments qu’elle a à l’égard de son chéri.

» Je me suis toujours dis que je voulais un homme exactement comme mon père. Avec un caractère fort qui me fait rigoler (…) Qui me balance. Je ne voulais pas une plante verte mais pas avec un assez gros caractère pour nous deux (…) Ça devait être Anthony et c’est tout. C’est la loi de l’attraction – On ne s’est pas vus pendant deux semaines, c’était dur (…) Je suis parti la voir à Miami (…) Cela a été une révélation – S’il n’y avait pas eu ces vacances, je pense que l’on ne serait plus ensemble ! – C’était une confirmation on va dire ! ». Pour les projets, le jeune homme nous a accordé une petite confidence en nous avouant: « On va vivre aux Etats Unis (…) Pourquoi ne pas faire une web téléréalité (…) On travaille avec un producteur aux Etats Unis qui va nous faire un morceau pour la déconnade ! » nous ont raconté les amoureux.

Et depuis quelques minutes, les deux candidats affolent les internautes à cause de la dernière photo de Clémence où Anthony Matéo soulève son pull et montre son ventre. Serait-ce une façon d’annoncer un heureux événement ? En tout cas, les internautes sont en folie puisqu’ils ont laissé des commentaires tels que: « Un bébé bientôt ? ». Ou encore: « Oula il se passe quoi là ? » et « T’es enceinte ? ». Mais aussi: « Bientôt un baby », « Je me suis mise à croire que tu es enceinte »

Pensez-vous que Clémence est enceinte ?