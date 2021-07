Il y a quelques semaines de cela, Anthony Matéo et Clémence avouaient que tout n’était pas au beau fixe entre eux. Alors que beaucoup se demandaient où ils en étaient, le jeune homme a choisi de jouer la carte de l’honnêteté. STAR24 vous raconte tout.

L’amour est-il plus fort que tout ? Alors qu’ils parlaient de mariage et de fonder une famille, Anthony Matéo et Clémence ont mis un terme à leur relation. Après avoir révélé qu’il avait le coeur noir et paralysé à un internaute, l’ancien candidat de La Villa des cœurs brisés 5 s’est livré sur leur relation et a déclaré: « Avec Clémence c’est terminé. Vous me connaissez, les dramas pas trop le genre de la maison. Il y a des choses qui doivent rester privées c’est comme ça. Maintenant voilà je vous le dis là car cela fait un petit moment et que c’est digéré on va dire. Les raisons je ne peux pas vous les donner c’est personnel et puis c’est plein de petites choses ».

Anthony Matéo entièrement responsable de sa rupture avec Clémence ?

Mais ceux qui avaient pourtant survécu au confinement sont-ils en bons termes ? Anthony Matéo poursuit: « Maintenant, concernant la relation que j’ai avec Clémence, c’est une bonne relation je pense… On est pas fâché on fait notre vie mais chacun de son côté et voilà. C’est une fille que j’ai beaucoup aimé et elle en retour aussi j’en suis sûr. Malheureusement et avec l’expérience de la vie que j’ai maintenant je sais que l’amour aussi grand soit il ne suffit pas (…) J’ai je pense fait beaucoup d’erreurs. Elle aussi certainement mais je ne garde que du bon car c’est une fille extraordinaire à qui je peux absolument rien reprocher voilà. Je me fais pas de soucis pour elle, je vous avoue que je m’en fais plus pour moi. Je ne perds pas espoir tant que je ne suis pas trop vilain ça devrait le faire un jour ».

Voilà qui a le mérite d’être clair. Souhaitons leur d’être heureux ainsi. Cela dit, Anthony Matéo va quand même poursuivre son rêve en s’installant à Miami malgré son célibat.