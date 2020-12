Kylian Mbappé et Antoine Mbappé n’ont pas partagé le même terrain cette fois-ci. Et pourtant, les deux Bleus ont fait parler d’eux pour le même sujet au même moment : leur nouveau look capillaire. Mais ces folies n’ont pas convaincu les internautes.

Il y a quelques jours, Antoine Griezmann affolait les internautes en mettant fin à son partenariat avec Huawei qui aiderait la Chine contre les Ouighours. « Suite aux forts soupçons selon lesquels l’entreprise Huawei aurait contribué au développement d’une « Alerte Ouïghours » grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, j’annonce que je mets un terme immédiat à mon partenariat me liant à cette société. J’en profite pour inviter Huawei à ne pas se contenter de nier ces accusations mais à engager au plus vite des actions concrètes pour condamner cette répression de masse et user de son influence pour contribuer au respect des droits de l’homme et de la femme au sein de la société » a-t-il annoncé dans un communiqué.

Mais cette fois-ci, ce sont ses tresses arborées lors de sa rencontre avec la Real Sociedad. Ainsi, les internautes ont commenté le look d’Antoine Griezmann en disant: « Griezmann rends hommage au 30 ans de la petite maison de la prairie avec cette coupe ». Ou encore: « Je ne savais que Griezmann était le demi-frère de Greta Thunberg » et « J’ai regardé pour la première fois un match de #Barca en entier et à un certain moment j’ai compris pourquoi les gens sont fans de cette équipe ! J’étais contente aussi de voir une femme jouer avec les mecs avant que je réalise que c’était @AntoGriezmann«

J’ai regardé pour la première fois un match de #Barca en entier et à un certain moment j’ai compris pourquoi les gens sont fans de cette équipe ! J’étais contente aussi de voir une femme jouer avec les mecs avant que je réalise que c’était @AntoGriezmann 🤭🤭#BarcaRealSociedad pic.twitter.com/TbxTcLmSQh — Melicia Nabouazock (@MNabouazock) December 17, 2020

De son côté, Kylian Mbappé qui jouait contre Lorient n’a pas non plus fait sensation avec ses cheveux bleus. Le Parisien a reçu des messages tels que: « il fait tellement froid que tes cheveux en sont devenus bleus », « Pouhahaha schtroumpfette ? », « T’abuses là ».

Et vous que pensez-vous de leurs folies capillaires ?

