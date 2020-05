Il y a eu de nombreux hauts et de bas entre Manue et Antonin. Alors qu’ils ont tenté de rattraper les erreurs du passé et recoller les morceaux dans « La Villa des cœurs brisés 3 », le duo a fini par rompre. Plus d’un an après leur séparation, le fraté est sorti de son silence.

Entre Antonin et Manue c’est bel et bien terminé. C’est la jeune femme qui a fait cette triste annonce sur Instagram. « J’ai toujours été franche et transparente avec vous c’est pourquoi aujourd’hui je me dois de vous annoncer qu’Antonin et moi avons décidé de mettre un terme à notre relation. Nous sommes allés au bout de notre histoire et de ce que l’on avait à s’apporter mutuellement. C’est donc ensemble que nous avons pris cette décision qui est mûrement réfléchie (…) Je ne regrette en rien notre histoire et je n’oublie pas toutes ces belles années que nous avons partagé et qui nous ont rendu très heureux. Aujourd’hui, nous gardons beaucoup d’affection l’un pour l’autre et restons en bons termes. Un chapitre de nos vies se referme et je vous demande d’éviter les jugements hâtifs à ce sujet », a-t-elle écrit.

Plus d’un an après leur séparation, Antonin a profité de son interview accordée à Sam Zirah pour en dire davantage. « L’amour s’est éteint comme une bougie. Au bout d’un certain temps (…) Le respect est toujours là entre nous. On s’apprécie énormément. On s’entraide même des fois (…) Nos vies se sont séparées (…) Sinon on s’apprécie toujours beaucoup. Franchement Manue c’est une fille bien qui en vaut la peine. C’est une amie (…) C’est moi qui ait clairement tout gâché (…) J’ai pourri l’histoire avec mes relations à côté. Je l’ai trompée, je n’ai pas été top de ce côté l) (…) On a essayé de recoller les morceaux (…) C’est resté en travers la gorge (…) Le respect est toujours là. Il n’y a plus d’amour mais on se parle assez régulièrement », a-t-il expliqué.

Aimeriez-vous le revoir sur les écrans ?

Il y a eu de nombreux hauts et de bas entre Manue et Antonin. Alors qu’ils ont tenté de rattraper les erreurs du passé et recoller les morceaux dans « La Villa des cœurs brisés 3 », le duo a fini par rompre. Plus d’un an après leur séparation, le fraté est sorti de son silence.

Entre Antonin et Manue c’est bel et bien terminé. C’est la jeune femme qui a fait cette triste annonce sur Instagram. « J’ai toujours été franche et transparente avec vous c’est pourquoi aujourd’hui je me dois de vous annoncer qu’Antonin et moi avons décidé de mettre un terme à notre relation. Nous sommes allés au bout de notre histoire et de ce que l’on avait à s’apporter mutuellement. C’est donc ensemble que nous avons pris cette décision qui est mûrement réfléchie (…) Je ne regrette en rien notre histoire et je n’oublie pas toutes ces belles années que nous avons partagé et qui nous ont rendu très heureux. Aujourd’hui, nous gardons beaucoup d’affection l’un pour l’autre et restons en bons termes. Un chapitre de nos vies se referme et je vous demande d’éviter les jugements hâtifs à ce sujet », a-t-elle écrit.

Plus d’un an après leur séparation, Antonin a profité de son interview accordée à Sam Zirah pour en dire davantage. « L’amour s’est éteint comme une bougie. Au bout d’un certain temps (…) Le respect est toujours là entre nous. On s’apprécie énormément. On s’entraide même des fois (…) Nos vies se sont séparées (…) Sinon on s’apprécie toujours beaucoup. Franchement Manue c’est une fille bien qui en vaut la peine. C’est une amie (…) C’est moi qui ait clairement tout gâché (…) J’ai pourri l’histoire avec mes relations à côté. Je l’ai trompée, je n’ai pas été top de ce côté l) (…) On a essayé de recoller les morceaux (…) C’est resté en travers la gorge (…) Le respect est toujours là. Il n’y a plus d’amour mais on se parle assez régulièrement », a-t-il expliqué.

Aimeriez-vous le revoir sur les écrans ?