Alors que les mesures faces à la pandémie provoquée par le Coronavirus, de nombreux tournages ont été interrompus. C’est le cas de « Love Island » ou encore « Les Apprentis Aventuriers 5 ». D’ailleurs, plusieurs candidats se sont confiés à ce sujet. C’est le cas de Milla Jasmine.

Durant de nombreuses semaines, des rumeurs concernant le casting des Apprentis Aventuriers 5 circulaient. Si le secret a bien été gardé, les langues se délient depuis l’annulation du tournage. De ce fait, nous avons bel et bien eu la preuve que Milla Jasmine était en Thaïlande avec son fiancé Mujdat. Face à l’inquiétude des internautes, la belle brune a d’abord donné de ses nouvelles sur Snapchat.

« J’espère que vous êtes en sécurité. (…) Sachez que nous sommes en sécurité. Pour des raisons qui sont tout à fait normales on a du stopper le tournage. (…) La production a fait en sorte qu’on puisse être en sécurité. C’est vrai que nous on avait déjà commencé la survie donc on n’était pas du tout au courant de ce qu’il se passait. On était à mille lieues et d’un coup on sort… Le bon côté des choses c’est que j’ai pu manger une pizza ! (…) Je rigole mais c’est dramatique », a confié Milla Jasmine qui est stalkée par l’un de ses ex.

La sœur de Safia Alba a ensuite ajouté: « Je ne peux pas vous en dire plus mais on ne peut pas reprendre le tournage pour le moment. On ne sait pas quand on pourra le reprendre parce qu’il y a des choses beaucoup plus graves et importantes à gérer d’abord. Donc tant que la situation n’est pas maîtrisée et neutralisée pour le moment tout est en stand-by ».

Voilà qui a le mérite d’être clair. En tout cas, Milla Jasmine a également conseillé à ses fans de rester chez eux et de rester sains et saufs.

