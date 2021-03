La polémique autour de la sorcellerie ne va pas s’arrêter de si tôt ! Alors que Carla Moreau s’est retrouvée au cœur du scandale, elle ne serait pas la seule concernée par tout cela bien au contraire. D’ailleurs, Ouarda a annoncé qu’elle allait en dire davantage sur le cas de Manon Tanti !

Il y a quelques jours, Carla Moreau reprenait du poil de la bête après avoir été dans la sauce et a fait son retour sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, elle a lancé un tacle qui semble concerner les Marseillais puisqu’elle a déclaré: « Sachez que ça m’a vraiment permis de me remettre en question, même par rapport à la vie que j’avais. Je me suis rendue compte qu’il avait des gens pour lesquels je disais ‘C’est sur que dans les coups durs ils seront là’ Mais ils n’étaient pas là. Et les personnes que tu vois rarement, au final c’est ces gens-là qui étaient là. Franchement Kévin et moi et on s’est pris une claque dans la figure. Et en fait on était très mal entourés. On le savait mais on se voilait la face… » a-t-elle déclaré.

Après Carla Moreau, Ouarda balance sur la sorcellerie et Manon Tanti

Alors que Ouarda a balancé sur Danaé et l’affaire autour de Carla Moreau, la voyante a plus d’un tour dans son sac. En effet, il semblerait que Manon Tanti ne soit pas totalement innocente et elle compte bien le prouver puisqu’elle lui a lancé l’avertissement suivant sur Snapchat: « Manon, t’étais contente, tu souriais, tu avais le smile (…) Pourquoi ? T’as pas dit, t’as pas fait toi ? Attends je vais arriver vers toi, je vais la sortir ta culotte, tes jambes tordues (…) Espèce de mauvaise fille que tu es (…) On va s’occuper de toi, ça c’est une autre histoire ».

Pour rappel, Ouarda et Marc Blata avaient sous entendu qu’une autre candidate de l’émission avait eu recours à la sorcellerie pour son mari. Le nom de Manon Tanti a immédiatement été prononcé sur la Toile. A suivre.