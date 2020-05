Ariana Grande serait-elle allée trop loin ? Accusée d’avoir pris la grosse tête au point d’être qualifiée de diva, la starlette est montée au créneau. Face aux critiques, l’ancienne petite amie de Pete Davidson a poussé un énorme coup de gueule.

Trop c’est trop ! Accusée d’être trop diva par certains journalistes et médias, Ariana Grande a décidé de remettre les pendules à l’heure. Au cours d’une interview accordée à Zane Lowe, celle qui a demandé pardon à ses fans a voulu dénoncer ceux qui déforment leurs propos et les manipulations qui visent à donner une image négative des femmes. « J’ai arrêté de faire des interviews pendant longtemps, car j’avais l’impression que dès que je me retrouvais dans une position où quelqu’un transformait mes mots et que je me défendais, les gens disaient ‘Oh c’est une diva’. Et ça n’a aucun sens. Quand j’avais un avis artistique, que je réalisais quelque chose, ou si j’avais quelque chose à dire à propos d’un choix qui avait été fait pour ma carrière, il y avait toujours quelqu’un qui finissait toujours par rendre ça négatif, alors que ça n’arrive pas aux hommes« , a-t-elle déclaré.

Ariana Grande ne s’est pas arrêtée là. « Les hommes peuvent partager leurs opinions ou se défendre ou faire des remarques, et on les qualifie de ‘brillants’, de ‘génies’… ça n’est pas la même chose avec les femmes et j’espère que ça changera.(…) Ça te donne parfois envie de ne rien dire. J’en ai marre de voir les femmes se taire à cause de ça (…) Je veux faire des interviews et partager des choses avec les gens sans avoir peur d’être moi-même », a également précisé la chanteuse.

Une mise au point qui risque d’apaiser les tensions et les préjugés concernant celle qui a aidé Justin Bieber à revenir sur le devant de la scène.

Ariana Grande serait-elle allée trop loin ? Accusée d’avoir pris la grosse tête au point d’être qualifiée de diva, la starlette est montée au créneau. Face aux critiques, l’ancienne petite amie de Pete Davidson a poussé un énorme coup de gueule.

Trop c’est trop ! Accusée d’être trop diva par certains journalistes et médias, Ariana Grande a décidé de remettre les pendules à l’heure. Au cours d’une interview accordée à Zane Lowe, celle qui a demandé pardon à ses fans a voulu dénoncer ceux qui déforment leurs propos et les manipulations qui visent à donner une image négative des femmes. « J’ai arrêté de faire des interviews pendant longtemps, car j’avais l’impression que dès que je me retrouvais dans une position où quelqu’un transformait mes mots et que je me défendais, les gens disaient ‘Oh c’est une diva’. Et ça n’a aucun sens. Quand j’avais un avis artistique, que je réalisais quelque chose, ou si j’avais quelque chose à dire à propos d’un choix qui avait été fait pour ma carrière, il y avait toujours quelqu’un qui finissait toujours par rendre ça négatif, alors que ça n’arrive pas aux hommes« , a-t-elle déclaré.

Ariana Grande ne s’est pas arrêtée là. « Les hommes peuvent partager leurs opinions ou se défendre ou faire des remarques, et on les qualifie de ‘brillants’, de ‘génies’… ça n’est pas la même chose avec les femmes et j’espère que ça changera.(…) Ça te donne parfois envie de ne rien dire. J’en ai marre de voir les femmes se taire à cause de ça (…) Je veux faire des interviews et partager des choses avec les gens sans avoir peur d’être moi-même », a également précisé la chanteuse.

Une mise au point qui risque d’apaiser les tensions et les préjugés concernant celle qui a aidé Justin Bieber à revenir sur le devant de la scène.