Tic tac, il ne reste plus qu’une semaine avant la sortie de « Chromatica » le 29 mai prochain. En attendant, Lady Gaga vient de dévoiler un deuxième extrait de son prochain album et pas des moindres puisqu’il s’agit de sa collaboration avec Ariana Grande pour le titre « Rain on me »… On adore !

Cela fait maintenant plusieurs semaines que les fans de Lady Gaga et Ariana Grande n’attendent qu’une seule chose : que le fruit de leur collaboration soit enfin disponible. Hé bien c’est désormais chose faite ce vendredi 22 mai 2020. A une semaine de la sortie de son album Chromatica, celle qui a failli arrêter la carrière de DJ Snake vient de dévoiler son titre Rain On Me en featuring avec la chanteuse à la queue de cheval la plus célèbre du game. Deux reines de la pop réunies en un morceau donc !

« C’était vraiment magnifique, ça a été un processus de guérison pour moi aussi. Je n’ai pas eu de chanteuse comme mentor quand j’ai débuté, mais j’ai pu travailler avec elle, la tenir dans mes bras en lui disant : ‘Tout ce qui t’enchaîne, toute la pop culture que tu penses devoir suivre, j’aimerais que tu oublies ça et que tu sois toi-même’ (…) « Cette femme a assurément dû faire face à de terribles épreuves. Mais elle a la capacité d’aller de l’avant. Quand elle est arrivée au studio, je pleurais encore, mais pas elle. Elle m’a dit un truc du genre : ‘Ça va aller. Appelle-moi, voici mon numéro' » s’était confiée à ce sujet Lady Gaga au micro de Zane Lowe.

Avant de poursuivre: « J’avais trop honte pour passer du temps avec elle, car je ne voulais pas projeter toute cette négativité sur quelque chose qui était en train de guérir et qui était magnifique ». En ce qui concerne l’histoire de ce titre, Lady Gaga a expliqué: « On fait l’analogie entre les larmes et la pluie. Et c’est également une métaphore pour la quantité d’alcool que j’ingérais pour ne plus souffrir. Je préfère être sobre. Je préfère ne pas boire, mais je ne suis pas encore morte. Je suis encore en vie. Passe sur moi comme la pluie. OK, je vais continuer à boire. Cette chanson a plusieurs niveaux de lecture ».

On vous laisse découvrir le résultat canon de la collaboration avec celle qui a été clashée par Lana Del Rey. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles vont nous faire vibrer cet été !

