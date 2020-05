Il y a quelques jours, STAR24 vous annonçait que Cara Delevingne et Ashley Benson avaient rompu. Cette séparation est survenue un an après leur mariage. Mais où en sont-elles ? Quels sont leurs rapports et surtout la situation est-elle définitive ? Explications.

Après plus de deux ans d’amour, il semblerait que le vent ait soufflé entre les deux blondes stars. Mais ne s’agit-il pas d’une simple crise de couple entre Cara Delevingne et Ashley Benson ? A vos mouchoirs, il semblerait que non ! C’est ce qu’a révélé une source proche à nos confrères du site E! Online : « Elles sont toutes les deux en train de tourner la page. Ashley Benson a déménagé et vit désormais chez des amis. Depuis leur rupture, elles n’ont eu aucun contact l’une avec l’autre et elles ont passé du temps avec des groupes différents d’amis. Elles ont toutes les deux la sensation que c’est bel et bien fini et que c’est mieux si elles prennent un chemin différent. »

Si cela semble bel et bien mort, quels sont leurs rapports actuels ? Sont-elles en guerre depuis cette séparation ? Eh bien pas forcément. En effet, un détail bien précis a laissé penser auprès des internautes que les deux jeunes femmes sont sûrement en bons termes. Le motif ? Cara Delevingne a liké une photo de la sœur d’Ashley Benson où l’ancienne star de Pretty Little Liars apparaît aux côtés de sa grand mère. Il n’en a pas fallu davantage pour que les fans s’affolent sur les réseaux sociaux. Pour eux, il s’agit bien d’un signe. Si le mannequin n’a pas encore coupé les ponts avec sa belle famille c’est que tout n’est pas forcément encore totalement fini. Hé bien, une chose est sûre: STAR24 va s’intéresser à la situation de plus près et vous tiendra au courant dès qu’on aura plus de détails !

