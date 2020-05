Il y a quelques jours, l’annonce de la rupture entre Cara Delevingne et Ashley Benson un an après leur mariage a fait l’effet d’une bombe. Quelle n’a donc pas été la surprise voire le choc quand la Toile a découvert que la blonde avait déjà jeté son dévolu sur quelqu’un d’autre. STAR24 vous en dit plus.

L’amour ne dure donc pas toujours trois ans. Plus de deux ans après leur coup de foudre et un an après leur mariage, Ashley Benson et Cara Delevingne ont choisi de se séparer en toute discrétion. D’ailleurs, les deux femmes seraient restées en bons termes. Seulement voilà, lorsque les médias américains ont pris l’ancienne star de Pretty Little Liars en flagrant délit en train d’embrasser le rappeur G-Easy dans la rue: cela a été le choc ! Et pour cause, la blonde pétillante n’a toujours pas officialisé sa rupture avec sa femme de manière publique.

Face à l’acharnement provoqué par ces clichés de paparazzi, Cara Delevingne n’a pas pu s’empêcher de voler au secours de celle qui a partagé sa vie. Face aux foudres reçues par Ashley Benson, le mannequin a décidé de prendre la parole publiquement en poussant un coup de gueule dans sa story Instagram. Dans celle-ci, nous avons pu lire le message suivant: « C’est plus important maintenant que jamais de répandre de l’amour, pas de la haine. À tous ceux qui détestent @ashleybenson, s’il vous plaît arrêtez. Vous ne connaissez pas la vérité, seulement elle et moi le savons et c’est exactement comme cela que ça doit l’être ». Un message qui devrait calmer les haters et faire taire les mauvaises langues.

Pour rappel, les raisons de la séparation de Cara Delevingne et Ashley Benson n’ont toujours pas été prononcées. Reste à savoir si elles prendront le soin de les partager avec leurs fans ou non.

Il y a quelques jours, l’annonce de la rupture entre Cara Delevingne et Ashley Benson un an après leur mariage a fait l’effet d’une bombe. Quelle n’a donc pas été la surprise voire le choc quand la Toile a découvert que la blonde avait déjà jeté son dévolu sur quelqu’un d’autre. STAR24 vous en dit plus.

L’amour ne dure donc pas toujours trois ans. Plus de deux ans après leur coup de foudre et un an après leur mariage, Ashley Benson et Cara Delevingne ont choisi de se séparer en toute discrétion. D’ailleurs, les deux femmes seraient restées en bons termes. Seulement voilà, lorsque les médias américains ont pris l’ancienne star de Pretty Little Liars en flagrant délit en train d’embrasser le rappeur G-Easy dans la rue: cela a été le choc ! Et pour cause, la blonde pétillante n’a toujours pas officialisé sa rupture avec sa femme de manière publique.

Face à l’acharnement provoqué par ces clichés de paparazzi, Cara Delevingne n’a pas pu s’empêcher de voler au secours de celle qui a partagé sa vie. Face aux foudres reçues par Ashley Benson, le mannequin a décidé de prendre la parole publiquement en poussant un coup de gueule dans sa story Instagram. Dans celle-ci, nous avons pu lire le message suivant: « C’est plus important maintenant que jamais de répandre de l’amour, pas de la haine. À tous ceux qui détestent @ashleybenson, s’il vous plaît arrêtez. Vous ne connaissez pas la vérité, seulement elle et moi le savons et c’est exactement comme cela que ça doit l’être ». Un message qui devrait calmer les haters et faire taire les mauvaises langues.

Pour rappel, les raisons de la séparation de Cara Delevingne et Ashley Benson n’ont toujours pas été prononcées. Reste à savoir si elles prendront le soin de les partager avec leurs fans ou non.