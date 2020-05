Les révélations n’en finissent plus concernant Ashley Benson et Cara Delevingne depuis l’annonce de leur rupture. Alors que l’ancienne star de « Pretty Little Liars » s’est retrouvée au coeur d’une polémique, sa soeur a pris la parole et a semé le doute quant aux raisons de cette surprenante séparation. STAR24 vous donne tous les détails.

L’amour ne dure pas toujours trois ans. Un an après leur mariage, Ashley Benson et Cara Delevingne ont mis un terme à leur relation. Toutefois, elles ne seraient pas en guerre bien au contraire ! D’ailleurs, le mannequin a montré son soutien sans faille lorsque sa future ex femme a été surprise en train d’embrasser le rappeur G-Easy dans la rue.

Ainsi, Cara Delevingne l’a défendue en disant: « C’est plus important maintenant que jamais de répandre de l’amour, pas de la haine. À tous ceux qui détestent @ashleybenson, s’il vous plaît arrêtez. Vous ne connaissez pas la vérité, seulement elle et moi le savons et c’est exactement comme cela que ça doit l’être « , a-t-elle déclaré sur Instagram ce weekend. Mais les révélations ne se sont pas arrêtées là concernant l’ancien couple de blondes.

C’est Shaylene Benson, la sœur de la star qui a apporté des détails qui laissent comprendre que c’est Cara Delevingne qui a quitté Ashley. Ainsi, elle a lâché: « Pensée du matin : les gens peuvent vraiment être méchants sur les réseaux sociaux, c’est réellement décevant. Surtout quand ils ne savent rien sur toi, la situation, ou ce que tu traverses. J’en ai mal au cœur pour toi ma sœur ». Avant de poursuivre: « Parfois, les relations se terminent et d’après mon expérience, ce n’est pas nécessairement ta faute. Peut-être que c’est la faute de personne. Ou peut-être que c’est ce que voulait l’autre personne, ce qui était, selon elle, la meilleure chose à faire. En fin de compte, c’était son choix et pas le tien de mettre un terme à cette relation. Je ne suis pas une experte en amour mais peut-être que c’est bien de te laisser l’opportunité de lâcher prise puisque c’est hors de ton contrôle, et d’aller de l’avant, peu importe comment… pour te consoler. »

Les deux principales concernées n’ont toujours pas pris la parole à ce sujet.

Les révélations n’en finissent plus concernant Ashley Benson et Cara Delevingne depuis l’annonce de leur rupture. Alors que l’ancienne star de « Pretty Little Liars » s’est retrouvée au coeur d’une polémique, sa soeur a pris la parole et a semé le doute quant aux raisons de cette surprenante séparation. STAR24 vous donne tous les détails.

L’amour ne dure pas toujours trois ans. Un an après leur mariage, Ashley Benson et Cara Delevingne ont mis un terme à leur relation. Toutefois, elles ne seraient pas en guerre bien au contraire ! D’ailleurs, le mannequin a montré son soutien sans faille lorsque sa future ex femme a été surprise en train d’embrasser le rappeur G-Easy dans la rue.

Ainsi, Cara Delevingne l’a défendue en disant: « C’est plus important maintenant que jamais de répandre de l’amour, pas de la haine. À tous ceux qui détestent @ashleybenson, s’il vous plaît arrêtez. Vous ne connaissez pas la vérité, seulement elle et moi le savons et c’est exactement comme cela que ça doit l’être « , a-t-elle déclaré sur Instagram ce weekend. Mais les révélations ne se sont pas arrêtées là concernant l’ancien couple de blondes.

C’est Shaylene Benson, la sœur de la star qui a apporté des détails qui laissent comprendre que c’est Cara Delevingne qui a quitté Ashley. Ainsi, elle a lâché: « Pensée du matin : les gens peuvent vraiment être méchants sur les réseaux sociaux, c’est réellement décevant. Surtout quand ils ne savent rien sur toi, la situation, ou ce que tu traverses. J’en ai mal au cœur pour toi ma sœur ». Avant de poursuivre: « Parfois, les relations se terminent et d’après mon expérience, ce n’est pas nécessairement ta faute. Peut-être que c’est la faute de personne. Ou peut-être que c’est ce que voulait l’autre personne, ce qui était, selon elle, la meilleure chose à faire. En fin de compte, c’était son choix et pas le tien de mettre un terme à cette relation. Je ne suis pas une experte en amour mais peut-être que c’est bien de te laisser l’opportunité de lâcher prise puisque c’est hors de ton contrôle, et d’aller de l’avant, peu importe comment… pour te consoler. »

Les deux principales concernées n’ont toujours pas pris la parole à ce sujet.