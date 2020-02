Il y a quelques semaines, Ayoub agitait la Toile en s’affichant proche de Asma. Interrogé par Sam Zirah sur leurs rapports, le jeune homme a annoncé qu’il était toujours célibataire. D’ailleurs, l’ancienne prétendante des Princes de l’amour 6 serait en couple avec… Marvin Tillière. Le Suisse a réagi à la situation.

Mais que se passe-t-il ? Alors que Ayoub semblait avoir tourné la page Shanna avec une autre, Asma a été aperçue avec Marvin Tillière. C’est Aqababe qui a dévoilé ça dans sa story Instagram. Lors de son live, il a décidé de prendre la parole tout en promettant d’en dire plus très prochainement sur la situation. Ainsi, le jeune homme a déclaré : « Oui je me suis rapproché de Asma (…) ça n’a pas accroché. Je n’ai pas eu le coup de foudre, on a simplement décidé d’arrêter. J’apprends qu’elle va aller voir Marvin, j’en rigole quoi. J’en étais presque sûr, les gens sont prêts à tout pour le buzz, pour faire de la télé j’ai l’impression. J’en parlerais un peu plus en détail demain. »



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ayoub Mutanda (@ayoubm_) le 15 Nov. 2019 à 9 :33 PST

Mais l’ancien candidat de la Villa des cœurs brisés 5 ne s’est pas arrêté là. Il a ensuite ajouté: « Je me doutais pour Marvin et je vais vous expliquer pourquoi j’avais bien raison en fait. On s’est nexté avec Asma, c’est tout ». Bon et bien, nous avons hâte de voir ce qu’il va rajouter à tout cela.

« J’ai répondu à un seul snap (…) Je n’ai pas de la haine contre elle. elle est comme ça. On est pas compatibles (…) J’ai mon caractère et dans une relation il y a le rôle de l’homme et celui de la femme. Elle ne peut pas avoir le rôle de l’homme ET de la femme. Je pense que c’est ça qu’elle voulait (…) Elle a absolument voulu qu’on se voit sur Paris (…) Je ne sais même pas pourquoi je suis allé la voir. Depuis ça, on ne s’est plus jamais réécrit », nous a-t-il révélé sur sa rupture avec Shanna Kress.

Il y a quelques semaines, Ayoub agitait la Toile en s’affichant proche de Asma. Interrogé par Sam Zirah sur leurs rapports, le jeune homme a annoncé qu’il était toujours célibataire. D’ailleurs, l’ancienne prétendante des Princes de l’amour 6 serait en couple avec… Marvin Tillière. Le Suisse a réagi à la situation.

Mais que se passe-t-il ? Alors que Ayoub semblait avoir tourné la page Shanna avec une autre, Asma a été aperçue avec Marvin Tillière. C’est Aqababe qui a dévoilé ça dans sa story Instagram. Lors de son live, il a décidé de prendre la parole tout en promettant d’en dire plus très prochainement sur la situation. Ainsi, le jeune homme a déclaré : « Oui je me suis rapproché de Asma (…) ça n’a pas accroché. Je n’ai pas eu le coup de foudre, on a simplement décidé d’arrêter. J’apprends qu’elle va aller voir Marvin, j’en rigole quoi. J’en étais presque sûr, les gens sont prêts à tout pour le buzz, pour faire de la télé j’ai l’impression. J’en parlerais un peu plus en détail demain. »



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ayoub Mutanda (@ayoubm_) le 15 Nov. 2019 à 9 :33 PST

Mais l’ancien candidat de la Villa des cœurs brisés 5 ne s’est pas arrêté là. Il a ensuite ajouté: « Je me doutais pour Marvin et je vais vous expliquer pourquoi j’avais bien raison en fait. On s’est nexté avec Asma, c’est tout ». Bon et bien, nous avons hâte de voir ce qu’il va rajouter à tout cela.

« J’ai répondu à un seul snap (…) Je n’ai pas de la haine contre elle. elle est comme ça. On est pas compatibles (…) J’ai mon caractère et dans une relation il y a le rôle de l’homme et celui de la femme. Elle ne peut pas avoir le rôle de l’homme ET de la femme. Je pense que c’est ça qu’elle voulait (…) Elle a absolument voulu qu’on se voit sur Paris (…) Je ne sais même pas pourquoi je suis allé la voir. Depuis ça, on ne s’est plus jamais réécrit », nous a-t-il révélé sur sa rupture avec Shanna Kress.