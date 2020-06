Alors qu’elle s’affichait complètement amoureuse et épanouie depuis plusieurs mois, Astrid Nelsia vient d’annoncer sa rupture avec son petit ami footballeur. Mais que s’est-il passé entre elle et Mateus ? La candidate de télé-réalité a apporté quelques détails sur cette séparation.

Après avoir participé à la Villa des cœurs brisés 5 pour Vincent Queijo, Astrid Nelsia a finalement retrouvé chaussure à son pied loin des tournages. Interrogée sur sa relation avec Mateus au cours d’une interview avec nos confrères de Gossip Room, celle qui aurait été blacklistée par Snapchat a raconté: « Je le connais depuis cinq ans et c’était mon ex avant mais on était des gamins (…) On se kiffait toujours un petit peu (…) Quand on se voyait, il y avait toujours un truc (…) On s’est retrouvés en novembre, décembre ». Malheureusement, contre toute attente, cette histoire fait déjà désormais partie du passé. C’est du moins ce que la brune pulpeuse a annoncé dans sa story Instagram où elle répondait à plusieurs questions de ses followers.

« Je suis la plus déçue au monde en amitié et en amour, sachez-le. Je ne veux plus me mettre en couple, je n’ai pas besoin d’un homme dans ma vie, du moins, pas pour le moment. J’ai des amis, de l’argent, une famille, un chien, la santé. Les mensonges, loin de moi (…) L’avantage d’être connue, c’est que l’on vient tout te rapporter » a lâché Astrid Nelsia. Mais de quoi parle-t-elle ? Serait-ce la preuve que le footballeur a été infidèle ? Pour le moment, elle n’a pas apporté de détails supplémentaires mais cela ne saurait tarder.

Décidément, ce début de mois de juin commence très mal pour les candidats de télé-réalité. En effet, Fidji Ruiz et Dylan Thiry viennent eux aussi d’annoncer leur séparation. Reste à savoir s’il s’agit de simples crises ou de véritables ruptures. Affaire à suivre donc.

