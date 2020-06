Décidément, Astrid Nelsia a de nouveau eu des problèmes judiciaires malgré elle. Entre son futur rendez-vous lié à un non-respect lors du confinement, la perquisition avec son ex… elle en a vu de toutes les couleurs. Cette fois-ci, celle qui est retournée par la case célibat a été victime d’un cambriolage. STAR24 vous en dit davantage.

Il y a quelques jours, Astrid Nelsia a révélé son nouveau complexe physique et qu’elle souhaiterait faire une rhinoplastie. Mais après le rire place aux mésaventures. En effet, la belle brune et ses copines dont Lola, son ancienne camarade de La Villa des cœurs brisés 5, ont été victimes de cambriolage. Après avoir filmé les dégâts, la jeune femme a poussé un énorme coup de gueule sur Snapchat.

De ce fait, celle qui a clashé Vincent Queijo et Rym a lâché: « On sait que vous allez voir les snaps. On s’est fait cambrioler. Petits fils de p*te. Voler des meufs franchement c’est très bas. J’espère que leur mère se fait cambrioler (…) On a vu des gens courir, on a flippé. On ne savait pas encore que l’on s’était fait cambrioler. La Police a mis trop de temps à venir c’est abusé (…) Vous avez le temps de mourir (…) Franchement zéro (…) Ils m’ont pris des habits Pretty Little Things (…) Ils ont fait un truc trop chelou (…) Ils ont enlevé la pochette de mon passeport. Ils ont jeté la pochette dans une chambre. Et ils ont mis mon passeport dans la trousse de maquillage de Céline pour faire accuser Céline ».

En plus de chercher de savoir s’il était possible de récupérer le passeport et la greencard de Lola, Astrid Nelsia a même proposé aux coupables de… négocier ! « Franchement c’est pas cool (…) On peut négocier ! » a ensuite ajouté l’ancienne petite amie de Sissika.

Espérons qu’elle réussira à retrouver ses biens !

Décidément, Astrid Nelsia a de nouveau eu des problèmes judiciaires malgré elle. Entre son futur rendez-vous lié à un non-respect lors du confinement, la perquisition avec son ex… elle en a vu de toutes les couleurs. Cette fois-ci, celle qui est retournée par la case célibat a été victime d’un cambriolage. STAR24 vous en dit davantage.

Il y a quelques jours, Astrid Nelsia a révélé son nouveau complexe physique et qu’elle souhaiterait faire une rhinoplastie. Mais après le rire place aux mésaventures. En effet, la belle brune et ses copines dont Lola, son ancienne camarade de La Villa des cœurs brisés 5, ont été victimes de cambriolage. Après avoir filmé les dégâts, la jeune femme a poussé un énorme coup de gueule sur Snapchat.

De ce fait, celle qui a clashé Vincent Queijo et Rym a lâché: « On sait que vous allez voir les snaps. On s’est fait cambrioler. Petits fils de p*te. Voler des meufs franchement c’est très bas. J’espère que leur mère se fait cambrioler (…) On a vu des gens courir, on a flippé. On ne savait pas encore que l’on s’était fait cambrioler. La Police a mis trop de temps à venir c’est abusé (…) Vous avez le temps de mourir (…) Franchement zéro (…) Ils m’ont pris des habits Pretty Little Things (…) Ils ont fait un truc trop chelou (…) Ils ont enlevé la pochette de mon passeport. Ils ont jeté la pochette dans une chambre. Et ils ont mis mon passeport dans la trousse de maquillage de Céline pour faire accuser Céline ».

En plus de chercher de savoir s’il était possible de récupérer le passeport et la greencard de Lola, Astrid Nelsia a même proposé aux coupables de… négocier ! « Franchement c’est pas cool (…) On peut négocier ! » a ensuite ajouté l’ancienne petite amie de Sissika.

Espérons qu’elle réussira à retrouver ses biens !