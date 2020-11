Il y a quelques semaines, Astrid Nelsia a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour s’offrir de nouvelles fesses. Malheureusement, ce nouveau popotin lui a déjà causé du tort malgré elle lorsqu’elle a voulu prendre l’avion. Explications.

Astrid Nelsia ne s’est jamais cachée qu’elle a déjà eu recours au bistouri. A l’occasion de sa nouvelle opération, celle qui a été cambriolée a donné de ses nouvelles peu de temps après l’intervention et a raconté: « J’ai la tête toute gonflée. Il y a du sang qui coule… Là je ne vous montre pas mes fesses car vu qu’il y a plein de liquide dans mon corps je suis toute déformée. (…) Je dois vraiment attendre que tout le liquide parte de mon corps pour voir le résultat. (…) Franchement ça va, la taille elle est bien, ce n’est pas trop gros. J’avais vraiment peur que ce soit trop gros, mais non. J’ai demandé la taille la plus petite. (…) Déjà que j’avais des fesses assez bombées, avec un implant ça fera toujours beau (…) Là, la douleur est en train de se réveiller. Je ne peux rien faire, alors qu’hier je pouvais me lever au calme. Je reste une nuit de plus à l’hôpital, car je ne me sens pas d’aller à l’hôtel… J’ai mal ! J’ai regardé mon corps ce matin et je n’ai pas trop de bleus, par rapport à mon ancienne lipo. (…) Mais dès que je bouge ça contracte mon muscle des fesses et j’ai très mal ! ».

Aujourd’hui, Astrid Nelsia vient de se livrer sur une mésaventure subie à cause de ses fesses. « Il vient de m’arriver un truc de ouf (…) Je vais à l’aéroport pour prendre mon vol. Déjà j’ai trois valises. Je paye 80 euros et 80 euros de valise en plus, plus 30. Mais ce n’est pas ça le problème (…) Je rentre dans l’avion. Le chirurgien m’a donné une lettre comme quoi je dois m’assoir avec un coussin (…) Je me suis faite virer de l’avion (…) Ils ont appelé la Police (…) Je me suis faite virer d l’avion comme une malpropre c’est un scandale » a-t-elle expliqué scandalisée. Résultat ? On lui a proposé un remboursement de 31 euros sur les 370 euros. Aie !

Qu’en pensez-vous ?

