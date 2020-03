En Mai 2019, Ateyaba et Kekra devaient se produire lors d’une soirée organisée par Redbull. Malheureusement, une altercation a eu lieu entre eux en backstage. De là, l’interprète de « On est sur les nerfs » n’a pas chanté sur scène. Depuis c’est toujours la guerre entre les deux rappeurs.

Entre Ateyaba et Kekra, les différends ont commencé en 2016 sur Twitter. Les deux rappeurs en sont finalement venus en mains ensuite. Ce 26 mars, le sudiste a rouvert les hostilités en annonçant sur Twitter: « Ok ok ok je vais expliquer en détail ce qui s’est passé comme ça ça va être CLAIR ». Puis, il a continué son récit: « Il y a quelques années j’ai envoyé un tweet pour dire aux rappeurs qui étaient pas noir d’arrêter de dire negro. Je savais pas qu’il le disait je l’écoute pas je le trouve nul, c’est Sch qui l’avait dit dans un titre ça m’a dérangé ».

Mon peuple a été réduit en esclavage ya une histoire derrière c’est pas parce que tu fais du rap que tu peux te permettre c’est la vrai vie. — Ateyaba (@ateyaba111) March 27, 2020

Donc le masqué l’a pris pour lui il est parti en couille, je suis allé lui parler sur Instagram il a fait le troll. Anyway il a eu une discussion avec mon ancien manager et ça s’est arrêté la. — Ateyaba (@ateyaba111) March 27, 2020

Long story short on se retrouve a l’évènement Redbull pour faire les balances, un gars de sa team veut me parler je vais le voir et derrière moi qui apparaît masqué en passant son bras autour de mon épaule? Kekra. Je sais pas pq la mise en scène, anyway chacun son style… — Ateyaba (@ateyaba111) March 27, 2020

Mais Ateyaba ne s’est pas arrêté là. L’ennemi de Kekra a ajouté: « Donc évidement je réagis violemment, et je vois des gars de son équipe qui débarque en courant qui commence à s’agiter tt ça, je me décale, les gars et Kekra me suivent et la il commence à mal parler… Il parle mal, il parle mal et je lui met une golden dans la bouche. A partir de la ils me sont tous tombé dessus en même temps, j’étais avec des gars à moi mais ils ont pas bougé…(attention à votre entourage) et de la ils se sont mis à 3 sur moi pour me tirer dans la loge ».

J’ai passé quelque minutes dedans avec son gars sur moi en train de crier je sais même pas quoi j’écoutais pas, jai juste demandé « Dieu qu’est ce que je fais là avec ces cafards? Sors moi de cette situation s’il te plaît j’ai rien à faire là » — Ateyaba (@ateyaba111) March 27, 2020

« A ce moment là mon DJ a ouvert la porte je suis sorti, avec une égratignure sur la tempe… Dieu est grand. Quelque temps plus tard dans la journée l’équipe de Redbull m’a informé qu’il voulait me voir pour discuter et calmer le bail, j’ai dis ok c’est cool, on discute si il enlève son masque. Il a pas voulu l’enlever… », a précisé Ateyaba.

J’ai été payé pour un show que j’ai pas eu à faire, j’ai pu voir les snakes dans mon entourage et il a mangé sa droite dans la bouche…Dieu est grand. Yavait des témoins sur place ils vous dirons la même chose. — Ateyaba (@ateyaba111) March 27, 2020

Benedictions sur vous, éloignez vous des snakes et laissez pas des rats mal vous parler. Je ferais jamais de diss pour lui il parce qu’il est nul à chier, je vous en parle juste pour que vous voyez clair sur les rappeurs que vous écoutez… Stay safe — Ateyaba (@ateyaba111) March 27, 2020

D’ailleurs, il a révélé pourquoi il a décidé d’en reparler maintenant et surtout, il en a remis une couche. Regardez:

Juste pour éclaircir les choses, j’en parle parce qu’il y fait référence dans lintro de son projet… si il l’avait pas fait je serais resté low key c’est pas le genre d’histoire qui m’intéresse fr fr. More blessings for you tonight je repars dans la lumière✨ — Ateyaba (@ateyaba111) March 27, 2020

Ok… Donc Kekra tu menaces des petits qui travaillent avec moi pour que j’efface mes tweets? T’es fou?! Tu sais avec qui tu joues petite merde? T’amuses pas avec un fils de Dieu j’ai pas besoin de connaître ton visage pour t’introduire à la lumière… — Ateyaba (@ateyaba111) March 27, 2020

Enlève ton masque une bonne fois cousin, t’assumes même pas ta tête et tu veux manger à ma table? — Ateyaba (@ateyaba111) March 27, 2020

