Il y a quelques jours, Aurélie Dotremont faisait son retour en force avec un projet qui lui tient à cœur. En effet, celle qui a été clashée par Marine El Himer a sorti son autobiographie. Mais ce qui la rend désormais heureuse c’est son petit ami ! D’ailleurs, ils viennent de passer à l’étape supérieure dans leur relation.

Aurélie Dotremont est désormais apaisée. Mais c’est surtout une femme amoureuse. En effet, la Belge a retrouvé l’amour loin des caméras et des tournages. Celle qui a été traumatisée par son avortement vient de passer un cap d’ailleurs. « Hier j’ai rencontré mes beaux-parents. J’étais stressée, mon dieu c’était horrible. Au début, c’était un peu stressant mais après ça a été. En plus j’ai de la chance, ils sont très gentils. C’est donc une étape en plus dans notre relation (…) Bien sûr il y a des bas, et vu le caractère que j’ai, quand il y a des bas c’est des gros bas. Mais on commence à être très, très bien. Bientôt les présentations de mon côté« , a commencé la jeune femme.

Début décembre, Aurélie Dotremont prenait la parole concernant sa relation. Ainsi, elle officialisait sur sa story Instagram: « Aujourd’hui je peux vous dire que je suis réellement heureuse et qu’aucun homme ne m’a rendue heureuse comme il le fait. Ce n’est pas facile tous les jours. Oui, je suis assez exécrable parfois, surtout en ce moment… Je suis assez stressée. Mais il a un effet de bienveillance sur moi qui est incroyable. Je ne le remercierai jamais assez d’être entré dans ma vie. Lui qui est un homme classe, distingué et avec un minimum de pudeur doit faire face à ça et pourtant, il me soutient et me pousse à être meilleure de jour en jour« . En tout cas, la jeune femme semble heureuse et c’est tout ce qui compte.

