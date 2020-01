Il y a quelques semaines, Aurélie Dotremont a sorti son premier livre autobiographique. Dans celui-ci, elle est revenue sur de nombreux drames survenus dans sa vie. Notamment l’avortement qui l’a traumatisée. Cette fois-ci, elle s’est livrée sur sa boulimie sous sa dernière publication sur Instagram.

Comme vous avez pu le constater, le feed Instagram de Aurélie Dotremont a complètement changé. En effet, elle a supprimé toutes ses photos. Désormais, on peut la voir avec un look châtain. Le début d’une nouvelle vie pour celle qui a rencontré la famille de son chéri. Comme elle l’a déjà évoqué dans le passé, la candidate souffre de boulimie. Une maladie dont elle a dû à s’éloigner. Mais en 2020, la Belge est déterminée à s’en sortir comme elle l’a annoncé sous l’une de ses photos.



Ainsi, Aurélie Dotremont a passé un grand cap qu’elle a annoncé dans un long message où l’on a pu lire: « Aujourd’hui une page se tourne sur une longue vie de secrets,entre vous et moi. Je me sens liberée. Pendant des annees j ai vecu avec vos points d interrogations posés sur mon front comme si j etais une enigme pour vous! Je me devais de repondre à vos questions, c est vrai 10ans c est long! Mon livre a ete un best seller…que dis-je « ma vie fût un best seller ». Qui aurait cru que je puisse me sortir de mes travers.. enfin presque! Je vie toujours avec cette maladie parce que oui ..c est vraiment une maladie! Me voila avec un jus d orange a la main devant 3 toasts bio . Ces derniers jours tu m as epuisee. Donc j ai decidé de me battre contre toi, boulimie, 10 ans que tu partages ma vie. Je finirai par te vaincre, parce que je finis toujours par me relever! Tu ne me mettras pas à terre. Jour 1 de reussi . Ce n est peut être rien pour vous, mais pour moi c est deja enorme! Merci a toutes et tous pour votre soutien au quotidien , vos temoignages et votre amour! Vous m aidez plus que vous ne l imaginez!❤ ».

Bravo à celle qui a blessé une femme dans son combat en tout cas !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aurelie Dotremont 🌸 (@aureliedotremont) le 21 Janv. 2020 à 10 :05 PST

