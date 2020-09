Cela fait un bon moment que la jeune femme n’a pas été en tournage. Depuis sa participation aux Anges 11, Aurélie Dotremont a décidé de se concentrer sur sa vie personnelle et son chéri Dylan. Mais tout ne serait pas facile tous les jours.

Il y a quelques jours, Aurélie Dotremont a fait des confidences sur sa carrière. Mais cette fois-ci, c’est son message de rupture avec son chéri sans dire les raisons qui ont agité ses fans. Quelques heures plus tard, la Belge a finalement repris la parole pour s’expliquer sur cette fameuse rupture. « Hier j’ai fait une annonce en vous disant que j’annonçais ma rupture avec Dylan. En fait je vous explique. À la base, je ne supporte pas les gens qui font ce genre de choses. Mettre directement que c’est terminé avec la personne parce qu’ils sont en dispute etc. Moi c’est ce qui m’est arrivée hier. Je vous explique on s’est disputés pour des choses de la vie… Je suis très stressée en ce moment parce que j’ai le déménagement j’ai ma thérapie etc. Donc du coup voilà on en arrive à se disputer. Parfois ce sont des disputes plus fortes que d’autres. Hier c’était une dispute forte, très forte. Et après vous connaissez la suite, des disputes, tous les noms d’oiseau possible. On en est venus à se secouer si je puis dire. Du coup la fierté a pris le dessus. (…) Ma fameuse annonce venait de là », a-t-elle déclaré.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aurelie Dotremont 🌸 (@aureliedotremont) le 19 Juil. 2020 à 9 :05 PDT

Avant de poursuivre: « Aujourd’hui je me sens très c*n parce que finalement je suis quelqu’un qui est très impulsive. Je fais des choses à la minute mais je les regrette quatre minutes après. On a eu une discussion comme des adultes, ma gaminerie est passée. Je n’aurais jamais dû mettre ce mot sur Snapchat. Aujourd’hui je me sens c*n parce que les choses se sont arrangées et qu’en plus de ça je suis obligée de m’exprimer sur le sujet. Je vous montre toujours que mon couple va très bien. Sans vous mentir je suis très heureuse, très amoureuse, je ne changerai mon couple pour rien au monde. Seulement parfois je ne suis pas facile à vivre et lui parfois fait des choses que je n’apprécie pas et on en vient à se disputer. Le problème n’est pas là, le problème c’est que j’ai fait exactement ce que je déteste que les gens fassent ».

