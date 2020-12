Le weekend dernier, Aurélie Dotremont soufflait ses 30 bougies. L’occasion pour la jeune femme de retrouver ses amis pour une soirée intimiste. La Belge a malgré tout dû pousser un énorme coup de gueule. STAR24 vous explique tout.

Il y a quelques jours, Aurélie Dotremont a pu retrouver ses proches pour un moment spécial: ses 30 ans. Seulement voilà, la soirée ne s’est pas passée comme prévue. La chérie de Dylan a d’abord commencer par lâcher sur Snapchat: « J’ai eu un anniversaire incroyable, je remercie mes amis présents sans donner de nom parce que les jaloux nous veulent du mal. Mais je vous remercie tous et bravo d’avoir gardé le secret. On aurait d’ailleurs dû faire comme tout ces faux culs et ne rien mettre sur les réseaux. Mais bref, vous savez à la base je devais être à Vegas. On s’est promis ça depuis qu’on est petite avec Joyce ».

Avant de poursuivre: « On a réussi à le faire pour elle et non pour moi alors oui on a fait une soirée pour mes 30 ans. Je n’ai dérangé personne. Je n’ai fait de mal à personne. J’ai fait un soirée en deux mois de Coronavirus pour mes 30 ans basta. On a essayé de m’envoyer la police chez moi c’est ma maman qui gardait mes chiens qui a été dérangée mais bien essayé. Et pour vos messages en privé je vous avoue que sur 1500 messages, il y en a 100 de négatif… Heureusement que certains sont un petit peu plus compréhensif. Je vous aime ».

Celle qui a eu peur d’avoir le Coronavirus a finalement conclu : « Je voulais pas Snap mais je me sens provoquée. Le Coronavirus je l’ai toujours respecté. Oui hier, navrée mes 30 ans je n’ai pas pu rester à la maison… J’aurais peut être dû le fêter et retrouver mes amis chez Delhaize ce serait mieux vu ».

Fort heureusement, la fête d’Aurélie Dotremont qui a été évincée d’une émission a pu profiter pleinement de son anniversaire.

