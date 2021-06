Cela fait maintenant un petit moment qu’Aurélie Dotremont n’est pas apparue sur les écrans. Très active sur les réseaux sociaux, la Belge en a intrigué plus d’un(e) à cause de son énorme coup de gueule. STAR24 vous dévoile tout.

Il y a quelques mois de cela, Aurélie Dotremont expliquait avoir été finalement évincée du casting de La Bataille des Couples 3. Depuis, elle n’est toujours pas retournée en tournage. Cela dit, ses fans continuent à avoir de ses nouvelles qu’elle aille bien ou pas bien comme la fois où elle s’est livrée sur un complexe surprenant.

Aurélie Dotremont est connue pour son franc parler légendaire et même en dehors des écrans, elle conserve sa franchise. Très énervée, elle a remis les pendules à l’heure. Dans un premier temps, elle a commencé par déclarer: « Quelques points essentiels qu’il faut savoir sur moi. Je ne mens jamais. J’assume tout jusqu’à me rabaisser je n’ai pas honte de dire que j’ai pleuré. Que j’ai aimé, que j’ai fait des erreurs. Que par moment j’ai été stupide, vulnérable et naïve. Je suis empathique, compréhensive et très loin d’être une rageuse. J’ai un cœur énorme, d’une générosité extrême. Parfois trop franche et trop direct. Sans filtre, du cerveau ça sort direct par la bouche. Je n’ai peur de rien et en même temps de tout. Je ne me vente pas, ne m’invente pas de vie. Indépendante, pas matérialiste et déteste le m’as-tu vu ».

Aurélie Dotremont en furie : elle remet les pendules à l’heure sur Instagram

Mais celle qui a été dénoncée à la Police pour ses 30 ans ne s’est pas arrêtée là. « Je me suis faite seule sans l’aide de personne. Alors si un jour tu veux ouvrir ta g*eule sur moi, assure-toi de t’en prendre à la bonne personne. Parce que grâce à toutes ces bonnes choses et ces bonnes actions que je fais chaque jour, le karma m’aime beaucoup ! Ne vous pensez pas supérieurs parce que je me tais et que je reste calmement dans mon coin. Je vois, j’entends et j’apprends beaucoup de choses. Je ne dis rien mais n’en pense pas moins. N’oubliez jamais que ce que la nature nous a donné, la nature nous reprendra. Et surtout, surtout, surtout, ne mettez jamais ma parole en doute parce que j’ai un vilain défaut, j’aime prouver ce que j’avance. Et souvent, ça fait des dégâts (…) Ne me demandez pas ce qu’il y a… Il n’y a rien ! Je voulais juste remettre les pendules à l’heures » a ajouté Aurélie Dotremont.

Pas sûr que cela réussisse à convaincre ses followers. De qui parle-t-elle à votre avis ?