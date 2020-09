Aurélie Dotremont fait partie des candidates emblématiques de la télé-réalité. Même si elle s’est retirée des écrans ces derniers mois, la jeune femme est toujours autant populaire. D’ailleurs, la Belge a fait des confidences sur sa carrière sur Instagram. STAR24 vous raconte tout.

Exit le petit coup de mou cet été, Aurélie Dotremont va mieux. Malgré de nombreuses rumeurs, celle qui vit le parfait amour avec son chéri n’a pas prévu de revenir sur les écrans pour le moment. En attendant, cela ne l’empêche pas de faire des confidences sur les coulisses de tournage ou encore sur sa carrière.

Récemment, elle a posté un long message sur Instagram où Aurélie Dotremont a même livré un petit conseil. La Belge qui serait prête à adopter a d’abord déclaré: « POST CONFIDENCES : Instagram -> FEED -> Photo de mannequin -> c’est tellement pas moi je ne suis tellement pas ce que j’essaye d’être sur photo 😂 et en plus de ça je déteste les photos , posée 🤢…. je n’ai jamais voulu être instagrameuse en vrai pour ne rien vous cacher aujourd’hui cela fait partie de mon « métier » et je fait avec car c’est un moyen pratique pour rester proche de vous , de gagner ma vie et de ne pas être entièrement « hasbeen » même si je vous promet que j’aimerai parfois être complètement inconnu au bataillon car vous n’êtes pas toujours tendre mais croyez moi ce n’est pas mon kiff premier ».

Avant de poursuivre: « Il y’a 10 ans c’était la télé et les Booking et donc la rencontre avec vous en vrai d’humain a humain 😂… aujourd’hui c’est de followers à followers … on follow tous quelqu un 😂😂 les LIKES qui font perdre et prendre la grosse tête à des milliers de jeunes (et pas qu aux jeunes) deviennent de plus en plus nombreux ….. le conseil de grand mère est le suivant : n’oublier jamais qui vous êtes , d’où vous venez , que les réseaux sociaux seront peu etre éternel mais pas les personnes qui vous entoure et qui sont là depuis toujours … ❤️ qui suis je pour me permettre de faire autant de faute d’orthographe ? Personne mais c’est MON Instagram 🖕🏻😝 ». Voilà qui est dit !

