Lors de son séjour dans « Les Anges 10 », Aurélie Dotremont portait une perruque à cause de sa boulimie qui lui avait fait perdre énormément de cheveux. Si elle continue d’en porter, celle qui s’est confiée sur son évolution a décidé de passer un cap en se dévoilant sans artifice sur Instagram et c’est plutôt réussi !

Il y a quelques jours, Aurélie Dotremont s’inquiétait pour sa santé à cause des symptômes contractés. « Je suis vraiment pas bien du tout. (…) Mais je ne fais pas de fièvre donc je pense que ça va. Je pense que c’est le confinement et la fatigue de rien faire qui me rend comme ça. J’ai mal à la gorge et un peu mal aux oreilles, j’ai un peu la tête qui tourne. À part ça, ça va ! (…) Ce n’est pas le Corona. On ne va pas se stresser pour rien, ce n’est pas le Corona ! » a révélé la Belge dans l’une de ses storys Snapchat.

Si la jeune femme a bien changé depuis les Anges de la télé-réalité 5, Aurélie Dotremont assume totalement ses chirurgies et son nouvel amour pour les perruques depuis qu’elle a dû raser toute sa chevelure. Mais il semblerait qu’elle arrive de plus en plus à se dévoiler sans. D’ailleurs, elle a posé avec sa vraie coupe de cheveux sur Instagram et elle a fait sensation.

Ainsi, Aurélie Dotremont a reçu des commentaires tels que: « Je te trouve plus belle sans perruque ». Ou encore: « C’est beau tes cheveux comme ça », « Trop belle comme ça, reste au naturel et « T’es plus belle comme ça sans extensions ». Mais aussi: « Beaucoup mieux comme ça ! Franchement laisse tomber les extensions ma belle » et « Simple et efficace ». On ne sait pas vous mais chez STAR24 on la trouve très joli sans sa perruque, elle devrait continuer sur cette lancée !

