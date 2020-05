Il y a quelques jours, Gabano donnait de ses nouvelles au cours d’une interview accordée à Sam Zirah. Cela dit, cette entrevue n’a pas été au goût d’Aurélie Dotremont qui a tenu à rétablir la vérité. En effet, celle qui s’est dévoilée sans perruque ne serait jamais sortie avec lui.

Aurélie Dotremont nous aurait-elle caché sa relation avec Gabano ? Face aux rumeurs provoquées par la récente interview de Sam Zirah avec le jeune homme, la Belge a déclaré sur Snapchat: « L’interview qu’a fait Gabano, on en revenir dessus. Il y a un truc qui me dérange, dans le titre de l’interview, il y a écrit en dessous Gabano juge ses ex. Jusque là tout va bien. Il a le droit de dire ce qu’il pense. Je n’ai rien contre lui. Pourquoi il n’a pas relevé que je n’étais pas son ex ? Certes, je m’entends bien avec lui. On a passé de superbes vacances à Marrakech.On s’est super bien entendue avec lui (…) On a même dormi ensemble (…) On ne s’est jamais embrassé, on a jamais couché ensemble.Donc je ne comprends pas trop pourquoi je viens foutre dans cette interview (…) Pour une fois personne n’a rien dit de méchant. Je tiens à rectifier que je ne suis pas son ex (…) J’en ai marre qu’on m’invente des trucs. Je ne comprends pas trop ».

En ce qui concerne son chéri Dylan, c’est de nouveau l’amour fou comme le prouve la dernière photo du couple postée par la jeune femme et accompagnée de la déclaration suivante: « Mon partenaire de vie , mon complice , la pièce manquante à mon puzzle 🦋💙 j’ai mis très longtemps à trouver chaussures à mon petit pied , tu es arrivé dans ma vie à un moment où je ne croyais plus en rien , tu m’as redonner confiance en moi mais surtout tu m’as appris à prendre mon temps , à aimer sainement et dans le respect . Le 24.10.2019 a été une révélation depuis je suis devenue une autre femme ou peu être tout simplement une femme . Une femme comblée et épanouie à tes côtés . Aujourd’hui j’y vois clair , je sais exactement ce que je veux pour l’avenir et où je veux aller car tu m’as sortie la tête de l’eau ».



Pourvu que cela dure entre celle qui a peur d’avoir eu le Coronavirus et son chéri !

