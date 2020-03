Aurélie Dotremont a été révélée au grand public alors qu’elle n’avait même pas encore 20 ans. Désormais âgée de 29 ans, la jeune femme qui a été victime d’une agression en boîte de nuit a profité de la rediffusion de la saison 5 des Anges pour évoquer son évolution. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les internautes ne sont pas restés indifférents.

Depuis ce lundi 23 mars 2020, les téléspectateurs peuvent de nouveau suivre les Anges de la télé-réalité 5. L’occasion pour eux de retrouver Nabilla Benattia, Fred ou encore Aurélie Dotremont. En revoyant les épisodes, celle qui s’est clashée avec Booba n’a pas pu s’empêcher de prendre la parole. « Parlons-en de mon style vestimentaire ! De ma voix, de ma façon de parler ! C’est une angoisse ! J’avais 21 ans je me prenais pour une femme et quand je me regarde j’ai l’impression d’avoir 16 ans ! Quand je regarde les épisodes, j’ai l’impression qu’on est toutes des prostituées après le service ! (…) Quand je dis ça c’est genre à la Pretty Woman (…) Pour la petite anecdote, dans le générique j’ai une robe bleue, toute serrée. C’est Nabilla qui me l’avait acheté parce que je n’avais pas d’argent et qu’il me fallait une robe pour le générique », a-t-elle raconté dans sa story.

Mais la Belge ne s’est pas arrêtée là. En effet, Aurélie Dotremont a posté un montage photo d’elle à l’époque des Anges 5 puis dans les Anges 11. La candidate a ainsi invité les internautes à donner leur avis sur cette publication. « Tu a simplement vieilli et changer de jeune femme à femme rien de choquant tu t est embelli 😍❤️« , a lâché une internaute. On a également pu lire: « Sacré transformation t’es redevenu plus belle qu’à tes 21 ans beauty 🔥❤️ », « Putain le changement 😳 » ou encore « Trop belle un bijoux 😍💕 ».

Et vous, que pensez-vous de l’évolution de Aurélie Dotremont ?

