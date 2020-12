Il y a quelques semaines, Aya Nakamura faisait son retour dans les bacs avec un troisième album baptisé « AYA ». Ce dernier cartonne totalement. D’ailleurs, elle vient de dévoiler le clip de son nouveau single extrait de ce projet : Plus Jamais en featuring avec Stormzy. STAR24 vous donne tous les détails.

Aya Nakamura a cumulé les succès ces derniers mois et ce jusqu’à la fin 2020 comme on a pu le constater avec les récompenses récoltées aux NRJ Music Awards et ses certifications. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce n’est pas prêt de s’arrêter pour celle qui a été recadrée par M.Pokora. En effet, la chanteuse va partir à la rencontre de son public dans les mois à venir. Mais en attendant, la jeune femme qui serait devenue capricieuse selon ses proches se concentre sur la promotion de son projet.

Ainsi, elle a dévoilé le clip de son single Plus Jamais. Depuis plusieurs jours, le teasing de la vidéo affolait la Toile à cause de sa complicité avec Stormzy. Certains les trouvent carrément trop mignons ensemble et l’imaginent déjà tourner la page avec lui après les rumeurs d’infidélité de son compagnon auxquelles elle n’a pas répondu. En attendant, le résultat final vient d’être dévoilé et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est canon… Cela donnerait presque envie de (re)tomber amoureuse !

D’ailleurs, les fans d’Aya Nakamura ont déjà réagi au clip avec de nombreux commentaires comme par exemple: « T’as dead ca Aya », « Aya c’est du lourd on a deja aimé l’audio mais le clip aussi est lourd bravo ! » et « Vous êtes tombée amoureux j’espère 😍 c’est trop beau ». Mais aussi: « L’album est vraiment magique , mais alors le feat avec stormzy meilleure ouverture possible » et « son n’alchimie avec stormzy leur regard de séduction tout me plait dans se clip ».

