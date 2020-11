Il y a quelques jours, Aya Nakamura dévoilait son nouvel album. D’ailleurs, Omar Sy a été inspiré par l’un de ses morceaux et a repris l’un de ses personnages cultes à l’occasion. STAR24 vous raconte tout.

Aya Nakamura n’est plus un cœur à prendre. Après de mois de discrétion, la chanteuse a enfin officialisé sa relation avec Vladimir et a déclaré: « Je ne calcule pas tous les mecs qui ont la rage, d’autant que cela fait longtemps qu’on est ensemble. Et puis lui aussi, il a la cote, je ne pense pas aux meufs dégoûtées. Je pense juste à nous deux, le reste on s’en fout (…) Pour l’instant, je n’ai pas prévu de me marier ou de faire un bébé… Je ne sais pas si je suis prête. Avoir plein d’enfants, une belle maison, le mec sur qui tu peux compter, le bon papa. C’est ça la vie. J’aimerais trop raconter les ragots des voisins en rigolant. C’est pour ça qu’il y a des télés réalités, qu’on regarde des films, les gens sont des maquerelles, on ne va pas se mentir. Quand tu en es là, c’est que tu n’as aucun souci dans ta vie… ».

Cette fois-ci, c’est Omar Sy qui s’est concentré sur la chanteuse. En effet, celui qui a obtenu un contrat en or avec Netflix a repris son rôle culte dans S.A.V tout en reprenant le titre d’Aya Nakamura qui a récemment taclé M. Pokora baptisé Doudou. Seulement voilà, certains Twittos n’ont pas été convaincus et ils n’ont pas manqué de le faire savoir en écrivant: « L’imitation grotesque et caricatural de la maman africaine avec l’accent forcé n’a jamais été drôle et ne le sera jamais. La honte on est en 2020 quand même il existe 45567 manières d’être drôle hein », « On est fatiguée de ces imitations des femmes noires en forçant sur l’accent » et « C’est pas drôle retourne faire tes films et abstiens toi de faire le comique dorénavant ».

D’autres ont été ravis de cette référence et l’ont défendu en disant: « Mais c’est une imitation de la femme noire bande d’incultes mdr c’est son personnage dans S.A.V qui disait souvent doudou », « Tais toi bien vite ce personnage est inconic c’est un honneur qu’Aya en soit le sujet » et « le mec ne fait que refaire son personnage « doudou » dans le SAV sur Canal à l’époque. Et il se fait taillé pour ca aujourd’hui. Mais bon c’était previsible. Le monde a tellement changé entre temps que aujourd’hui trop de choses ne passe plus. Ahlala… ».

Pour le moment, Aya Nakamura n’a pas réagi.

