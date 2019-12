Il y a quelques semaines, Aya Nakamura offrait la réédition de son album « Nakamura » à ses fans. Après le doux clip de son titre « Soldat », celle qui s’est réconciliée avec Nikos Aliagas finit l’année en gâtant son public. En effet, la jeune femme vient de dévoiler la vidéo de « 40% ». On adore !

Pour la sortie de la réédition de « Nakamura« , Aya Nakamura provoquait un énorme coup de communication autour de son titre « Soldat » jamais sorti. Celui-ci fait partie de la nouvelle version de son opus tout comme les morceaux: « Claqué », un remix de « Sucette » ou encore « 40% ». D’ailleurs, c’est ce dernier qui agite la Toile depuis ce week-end. Et pour cause, celle qui a enflammé la Toile avec sa tenue en latex vient de dévoiler le clip de ce hit.

Dans cette vidéo, celle qui est chanteuse grâce à sa maman enchaîne les scènes et les tenues plus sexy et colorées que jamais. Fidèles à elle-même. Entre une tenue léopard, toute mouillée en maillot de bain, Aya Nakamura prend plaisir à jouer avec un homme et à montrer qu’elle a le contrôle. Liasse de billets verts à la main, elle montre que c’est elle qui a le contrôle (GIRL POWER!!!). Pas facile du coup d’impressionner la jeune maman qui a récemment fait un badbuzz à cause de son discours lors de la soirée du Telethon.

Et il semblerait que le clip fasse déjà un carton. Aya Nakamura a reçu des commentaires tels que: « Bravo!!!!du courage grande soeur », « Je sais pas pourquoi mais je sent que ça va être dans les tendances hyn pas vous? ». Ou encore « 1M Vues en 20h et sans acheter de vues chez youvues trop forte » et « Aya #! Dans le délire genre -#! Je suis trop charismatique 😉je t’avais di que j’étais sauvage. ». On ne sait pas vous mais chez STAR24 on est fans !

Il y a quelques semaines, Aya Nakamura offrait la réédition de son album « Nakamura » à ses fans. Après le doux clip de son titre « Soldat », celle qui s’est réconciliée avec Nikos Aliagas finit l’année en gâtant son public. En effet, la jeune femme vient de dévoiler la vidéo de « 40% ». On adore !

Pour la sortie de la réédition de « Nakamura« , Aya Nakamura provoquait un énorme coup de communication autour de son titre « Soldat » jamais sorti. Celui-ci fait partie de la nouvelle version de son opus tout comme les morceaux: « Claqué », un remix de « Sucette » ou encore « 40% ». D’ailleurs, c’est ce dernier qui agite la Toile depuis ce week-end. Et pour cause, celle qui a enflammé la Toile avec sa tenue en latex vient de dévoiler le clip de ce hit.

Dans cette vidéo, celle qui est chanteuse grâce à sa maman enchaîne les scènes et les tenues plus sexy et colorées que jamais. Fidèles à elle-même. Entre une tenue léopard, toute mouillée en maillot de bain, Aya Nakamura prend plaisir à jouer avec un homme et à montrer qu’elle a le contrôle. Liasse de billets verts à la main, elle montre que c’est elle qui a le contrôle (GIRL POWER!!!). Pas facile du coup d’impressionner la jeune maman qui a récemment fait un badbuzz à cause de son discours lors de la soirée du Telethon.

Et il semblerait que le clip fasse déjà un carton. Aya Nakamura a reçu des commentaires tels que: « Bravo!!!!du courage grande soeur », « Je sais pas pourquoi mais je sent que ça va être dans les tendances hyn pas vous? ». Ou encore « 1M Vues en 20h et sans acheter de vues chez youvues trop forte » et « Aya #! Dans le délire genre -#! Je suis trop charismatique 😉je t’avais di que j’étais sauvage. ». On ne sait pas vous mais chez STAR24 on est fans !