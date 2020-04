Alors qu’Aya Nakamura devait participer au Coachella Festival aux côtés de Travis Scott et bien d’autres artistes, ses projets sont remis à plus tard. Et pour cause, de nombreux événements ont été annulés à cause des mesures sanitaires prises à cause de la pandémie liée au Coronavirus. Confinée chez elle, la chanteuse vient d’agiter ses followers.

Il y a quelques jours, Aya Nakamura faisait trembler Twitter à cause de l’énorme clash avec son ex Niska. Accusée d’être trop diva, la jeune maman a répondu à ses haters au micro de nos confrères du Parisien. « Ce fut une année mouvementée et forte en émotions, positives comme négatives. Je n’étais pas préparée à ça. Mais peu importent les erreurs, les ‘bad buzz’, j’apprends, j’apprends sur le tas (…) Je pense à certaines personnes qui m’ont donné une image sans me connaître. Certains jugent mon comportement hautain alors que je suis hyper simple. C’est juste que je dis ce que je pense. Mais bon, c’est comme ça, et je me concentre sur mon travail. C’est le plus important » a-t-elle lâché.



Tout comme nous, la jeune femme est confinée. Mais ce n’est pas pour autant que celle qui serait en couple avec un homme marié ne donne plus de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, sa dernière publication postée sur Instagram a enflammé les fans d’Aya Nakamura. Ainsi, ils n’ont pas hésité à lui faire savoir par des commentaires tels que: « Mais regardez comment Aya est belle ptn« . Ou encore « a queeeeeen », « Classe maachala 😉🔥🙏 » et « Trop belle ma Aya❤️❤️✨✨« . Mais aussi: « Trop mignonne ma vie 🤩 », « Magnifique comme jamais 😍😍😍🥵 », « oh putainnnn 😂❤️🔥 » et « Ze queen trop beul ».

Vous l’aurez compris, l’interprète de Pookie a mis tout le monde d’accord. Il semblerait que le confinement réussisse à Aya Nakamura, vous ne trouvez pas ?

