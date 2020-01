Après plusieurs mois de discrétion, Barbara Lune a récemment annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux. En effet, l’ex petite amie de Raphael Pépin a connu quelques difficultés en étant enceinte pour la première fois. Mais tout cela est derrière elle désormais puisqu’elle a accouché !

A vos carnets bleus ! Comme elle l’a révélé il y a quelques semaines de cela, Barbara Lune va vivre une toute nouvelle aventure hors caméras : celle de la vie de maman. « J’ai longuement hésité à poster cette photo, raison de mon absence sur les réseaux .. Mais je me dois de partager l’épreuve qu’on traverse depuis plusieurs mois avec mon chéri et notre petit trésor, pour que cela servent à tous les futurs parents.. J’ai contracté le CMV, ( le cytomegalovirus) ce virus que n’importe quelle maman peut attraper et qui n’est pas automatiquement dépisté par tous les médecins. Grâce à un simple dépistage j’ai pu être suivi avec des échographies tous les 15 jours, et irm de mon bébé (et amniocentèse pour certains cas) … Je n’écris pas pour me plaindre, mais seulement pour alarmer les futures mamans sur ce virus de MERDE qui est plus répandu que la listériose ou la toxoplasmose mais dont personne ne parle .. et qui peut causer aux fœtus des maladies graves, handicapes lourds, et décès à la naissance… », annonçait-elle sur Instagram.



Après avoir connu des premiers mois difficiles, il semblerait que les choses soient rentrées dans l’ordre pour la jeune femme ainsi que son bout de chou. D’ailleurs, elle a enfin pu rencontrer le nouvel homme de sa vie puisqu’elle a accouché ! Ainsi, elle a écrit sous sa première photo avec son fils : « Esteban est né le 18/01/20 à la maternité de Gassin, 3,380kg d’amour !! On est tellement fier de toi petit cow-boy ! Merci à toute l’équipe de cette Maternité qui nous a permis de vivre mon chéri et moi le plus beau jour de notre vie 💙 @djniko_sainttropez Bienvenu dans ce monde Hijo de la Luna 💙🌙 ».

Félicitations à Barbara Lune et son compagnon. Bienvenu à Esteban !

