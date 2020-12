Cela fait maintenant un moment que Barbara Lune s’est retirée des écrans pour se consacrer à ses autres projets et sa vie privée. Actuellement comblée par son chéri et son bébé, la jeune femme a séduit ses followers avec une photo de sa sœur. STAR24 vous raconte tout.

Sam Zirah a profité du confinement pour prendre des nouvelles de Barbara Lune. D’ailleurs, il lui a demandé si elle regrettait sa relation passée avec Raphael Pépin. Ce à quoi, elle a répondu: « Non parce que j’étais comme ça à ce moment-là. Je ne regrette pas. Après c’est sûr que j’ai fait des erreurs mais je pense que tout le monde en fait. J’avais des défauts dont la naïveté (…) Trop faire confiance aux garçons (…) D’avoir été trop fleur bleue (…) ça m’a menacé assez loin (…) Des histoires que j’ai regretté. On regrette tous certains de nos ex (…) J’ai pris assez de recul là dessus. Je n’ai jamais été trop atteinte parce que je pense que justement de faire de la télé réalité m’a beaucoup fait grandir à la base. Ça m’a affecté bien sûr mais j’a pris du recul (…) La base est vraie mais ça reste de la télé (…) Après me dire que ça surenchérit et que ça parte très loin (…) Dans la vraie vie, ça serait allé plus loin (…) Je pense qu’il y a des histoires pires dans la vraie vie (…) J’ai grandi, je me suis dis que ce n’était plus pour moi et que je serais une éternelle célibataire ».

Ce mercredi 23 décembre 2020, Barbara Lune fêtait son anniversaire mais également de sa sœur comme elle l’a révélé sous une photo du duo sur Instagram. « Un joyeux anniversaire a moi même, 🤣 mais SURTOUT un joyeux anniversaire à ma sœurette d amour ! Née 12 ans plus tard à la même heure aussi ! My mini twin 🤣❤️ je t’aime fort @lola.pombo ❤️ » a-t-elle déclaré. Et le moins que l’on puisse dire c’est que leur ressemblance est frappante ! Vous ne trouvez pas ?

