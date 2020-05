La vie de Barbara Lune a bien changé en quelques années. Après avoir participé à plusieurs saisons des « Anges de la télé-réalité », la jeune femme s’est recentrée sur ses projets professionnels dans la musique. Désormais comblée par la naissance de son fils, elle est revenue sur ses histoires passées au cours d’une interview accordée à Sam Zirah.

La télé-réalité et Barbara Lune c’est fini. Mais regrette-t-elle cette époque de sa vie et en particulier sa relation passée avec Raphael Pépin ? L’ancienne candidate des Anges 7 a répondu: « Non parce que j’étais comme ça à ce moment-là. Je ne regrette pas. Après c’est sûr que j’ai fait des erreurs mais je pense que tout le monde en fait. J’avais des défauts dont la naïveté (…) Trop faire confiance aux garçons (…) D’avoir été trop fleur bleue (…) ça m’a menacé assez loin (…) Des histoires que j’ai regretté. On regrette tous certains de nos ex ».

En ce qui concerne la fameuse polémique autour d’elle, Coralie Porrovecchio et Raphael Pépin, elle poursuit: « J’ai pris assez de recul là dessus. Je n’ai jamais été trop atteinte parce que je pense que justement de faire de la télé réalité m’a beaucoup fait grandir à la base. Ça m’a affecté bien sûr mais j’a pris du recul (…) La base est vraie mais ça reste de la télé (…) Après me dire que ça surenchérit et que ça parte très loin (…) Dans la vraie vie, ça serait allé plus loin (…) Je pense qu’il y a des histoires pires dans la vraie vie ».

Ce qui a poussé Barbara Lune à faire la conclusion suivante: « J’ai grandi, je me suis dis que ce n’était plus pour moi et que je serais une éternelle célibataire ». Tout est bien qui finit bien puisqu’aujourd’hui c’est tout love pour Barbara Lune avec son chéri et son fils ! Aimeriez-vous la retrouver sur vos écrans ?

