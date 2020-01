Barbara Opsomer a été découverte dans Secret Story 11. Elle a ensuite participé aux Anges 10 et les Vacances des Anges 3. Depuis, la jeune femme s’est retirée des écrans. Celle qui a récemment changé de vie a décidé de prendre une décision radicale qui concerne ses followers : la fin de ses placements de produits.

Trop c’est trop ! Après avoir dévoilé un nouveau look capillaire radical et un déménagement, Barbara Opsomer continue sa transformation. Celle qui s’était confiée sur sa vie en pleurs a pris un autre choix important. En effet, elle et les placements de produits c’est définitivement fini ! « Je vous écris ce soir pour faire une annonce importante. Certains l’avaient remarqué, et c’était le cas, mais depuis quelques temps j’ai décidé de ne plus faire de placements de produits », a-t-elle commencé par révéler sur Twitter.

Je partagerai toujours des coups de cœur, des bons plans et endroits que j’aime sur mes réseaux mais les choses vont changer. En bien, je le sais. — Barbara Opsomer (@BarbaraOpsomer) January 9, 2020

Barbara Opsomer a ensuite apporté des explications. L’ancienne candidate de télé-réalité a ajouté: « Car ce n’est plus moi. Ce n’est plus qui je suis à l’heure actuelle. Je ne suis pas une vendeuse et j’en arrive parfois à me détester de vous forcer à acheter des objets. Je veux bien être une vitrine. Sans que ce soit péjoratif bien évidemment. Une vitrine pour les bonnes causes, pour diffuser de l’amour, de l’amitié, du rire et de la joie. Si je peux influencer le monde comme on me l’a si souvent rappeler, je veux tendre vers le bien. Je partagerai toujours des coups de cœur, des bons plans et endroits que j’aime sur mes réseaux mais les choses vont changer. En bien, je le sais ».

Un beau geste qui a été félicité par un bon nombre de ses followers. Barbara Opsomer a bel et bien tiré un trait sur le monde de la télé-réalité. Cependant, la chanteuse ne compte pas dire adieu à son activité d’influenceuse. Mais ce dernier est plus ou moins revisité.

Barbara Opsomer a été découverte dans Secret Story 11. Elle a ensuite participé aux Anges 10 et les Vacances des Anges 3. Depuis, la jeune femme s’est retirée des écrans. Celle qui a récemment changé de vie a décidé de prendre une décision radicale qui concerne ses followers : la fin de ses placements de produits.

Trop c’est trop ! Après avoir dévoilé un nouveau look capillaire radical et un déménagement, Barbara Opsomer continue sa transformation. Celle qui s’était confiée sur sa vie en pleurs a pris un autre choix important. En effet, elle et les placements de produits c’est définitivement fini ! « Je vous écris ce soir pour faire une annonce importante. Certains l’avaient remarqué, et c’était le cas, mais depuis quelques temps j’ai décidé de ne plus faire de placements de produits », a-t-elle commencé par révéler sur Twitter.

Je partagerai toujours des coups de cœur, des bons plans et endroits que j’aime sur mes réseaux mais les choses vont changer. En bien, je le sais. — Barbara Opsomer (@BarbaraOpsomer) January 9, 2020

Barbara Opsomer a ensuite apporté des explications. L’ancienne candidate de télé-réalité a ajouté: « Car ce n’est plus moi. Ce n’est plus qui je suis à l’heure actuelle. Je ne suis pas une vendeuse et j’en arrive parfois à me détester de vous forcer à acheter des objets. Je veux bien être une vitrine. Sans que ce soit péjoratif bien évidemment. Une vitrine pour les bonnes causes, pour diffuser de l’amour, de l’amitié, du rire et de la joie. Si je peux influencer le monde comme on me l’a si souvent rappeler, je veux tendre vers le bien. Je partagerai toujours des coups de cœur, des bons plans et endroits que j’aime sur mes réseaux mais les choses vont changer. En bien, je le sais ».

Un beau geste qui a été félicité par un bon nombre de ses followers. Barbara Opsomer a bel et bien tiré un trait sur le monde de la télé-réalité. Cependant, la chanteuse ne compte pas dire adieu à son activité d’influenceuse. Mais ce dernier est plus ou moins revisité.