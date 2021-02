En l’espace de quelques mois, Barbara Opsomer a connu un grand tournant dans sa vie. Après avoir échoué sa demande d’adoption du petit Ali, la jeune femme de 30 ans va finalement connaître les joies de la maternité puisqu’elle est enceinte de son premier enfant. Regardez, c’est adorable !

Après la pluie vient le beau temps et ce n’est pas Barbara Opsomer qui dira le contraire. A la surprise générale, celle qui a dit adieu aux placements de produits a publié une vidéo annonçant la nouvelle qui va changer sa vie. « « Ma vie commencera le jour où je serai maman. » Ce rôle a toujours trouvé place en moi depuis ma plus tendre enfance, cette éternelle conviction : je suis faite pour être mère. Mais avant de pouvoir t’accueillir convenablement et t’aimer infiniment, il me fallait régler certaines choses… La vie n’a pas toujours été facile, toutes ces épreuves traversées m’auront rendue plus forte pour toi, pour nous. Alors surtout, ne crains rien, désormais, je prends en main ton destin. Je dis souvent que les anges m’ont fait un cadeau incroyable, tu es arrivé comme par magie à un moment inattendu. Voilà maintenant 7 mois que nos corps se parlent, mais il me tarde le jour où nos regards se croiseront, où nos bras s’enlaceront, où nos peaux se toucheront, et où nos vies s’uniront à tout jamais. Ce lien qui nous lie est indéfectible, je jure de t’aimer et de te protéger jusqu’à mon dernier souffle. À très vite mon petit ange. ❤️ » a-t-elle déclaré.

Barbara Opsomer qui a changé de vie a ensuite ajouté dans une autre publication: « Vous ne pouvez pas imaginer ce que je ressens en ce moment … Entre ce lieu magique et votre amour je ne peux que dire MERCI. Merci la vie pour ce moment incroyable passé dans ce lieu paradisiaque @thewhitecamel ✨ Il est vrai qu’au début j’ai voulu garder cette merveilleuse nouvelle pour moi, mais aujourd’hui je suis si heureuse de pouvoir enfin vous la partager. Je pense que vous vous en doutez, il était dur pour moi de vous le cacher depuis si longtemps. Mais pour cette annonce, qui est l’annonce de ma vie je tenais à faire quelque chose qui me ressemble. Sachez que je suis extrêmement reconnaissante d’avoir une communauté comme la vôtre, tous les messages que j’ai reçus m’ont fait chaud au cœur. Vous me donnez tellement … Je ne serais d’ailleurs pas ici sans vous, je n’aurais pas eu cette force sans vous, je n’aurais peut-être pas eu cet enfant sans vous . Vous m’avez donné confiance en moi. Merci d’être présents à mes côtés depuis de si nombreuses années et bienvenue aux petits nouveaux. Je vous aime 🤍 ».

Toutes nos félicitations !

