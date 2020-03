Quelques semaines après leur participation à « La Bataille des Couples 2 », Bastien Munez et Julia Morgante ont finalement rompu. Une séparation qu’ils ont fait en toute discrétion. Et si la belle brune avait évoqué quelques mots à ce sujet, c’est maintenant au tour de son ex de prendre la parole au cours d’une entrevue avec Sam Zirah.

Cela fait maintenant plus de cinq mois que Bastien Munez et Julia Morgante ont rompu. Les deux anciens tourtereaux s’étaient rencontrés grâce à Cloé Cooper. Depuis, ils étaient devenus inséparables et ont vécu une belle histoire d’amour durant un an et demi. Mais comment se sent aujourd’hui le beau brun aux yeux bleus ? « C’est une relation qui s’est terminée (…) Que je ne regrette pas. J’ai été heureux pendant un an et demi (…) On s’est aimés très très fort. Quand on se disputait c’est très fort aussi (…) Quand on s’est séparés, je l’ai très mal vécu d’être seul dans notre appartement (…) mais le temps guérit presque tout (…) j’arrive à rester ici », a-t-il révélé à Sam Zirah pour une interview spécial confinement.

Mais que ressent Bastien Munez à l’égard de son ex aujourd’hui ? Il répond : « je pense encore à elle. Mais pas de la même manière qu’au début, il y a des sentiments qui restent et d’autres qui s’estompent. Parfois, je suis énervé de la situation ». Le candidat poursuit: « On s’est séparés d’un commun accord après une grosse dispute. Je l’ai poussé à aller chez sa mère, elle n’est jamais revenue. Avant ça, on était chacun de notre côté« . Concernant leur fameux voyage à Marrakech, le jeune homme a été formel. Ce dernier a été réservé bien à l’avance. Pourtant, il ne s’est rien passé entre eux. Ils ont juste profité de ce voyage pour visiter pas mal de choses. En revanche, il a laissé planer le doute quant à son ressenti actuelle. En effet, il ne sait pas comment il pourrait réagir si son ex lui demande une nouvelle chance…

Quelques semaines après leur participation à « La Bataille des Couples 2 », Bastien Munez et Julia Morgante ont finalement rompu. Une séparation qu’ils ont fait en toute discrétion. Et si la belle brune avait évoqué quelques mots à ce sujet, c’est maintenant au tour de son ex de prendre la parole au cours d’une entrevue avec Sam Zirah.

Cela fait maintenant plus de cinq mois que Bastien Munez et Julia Morgante ont rompu. Les deux anciens tourtereaux s’étaient rencontrés grâce à Cloé Cooper. Depuis, ils étaient devenus inséparables et ont vécu une belle histoire d’amour durant un an et demi. Mais comment se sent aujourd’hui le beau brun aux yeux bleus ? « C’est une relation qui s’est terminée (…) Que je ne regrette pas. J’ai été heureux pendant un an et demi (…) On s’est aimés très très fort. Quand on se disputait c’est très fort aussi (…) Quand on s’est séparés, je l’ai très mal vécu d’être seul dans notre appartement (…) mais le temps guérit presque tout (…) j’arrive à rester ici », a-t-il révélé à Sam Zirah pour une interview spécial confinement.

Mais que ressent Bastien Munez à l’égard de son ex aujourd’hui ? Il répond : « je pense encore à elle. Mais pas de la même manière qu’au début, il y a des sentiments qui restent et d’autres qui s’estompent. Parfois, je suis énervé de la situation ». Le candidat poursuit: « On s’est séparés d’un commun accord après une grosse dispute. Je l’ai poussé à aller chez sa mère, elle n’est jamais revenue. Avant ça, on était chacun de notre côté« . Concernant leur fameux voyage à Marrakech, le jeune homme a été formel. Ce dernier a été réservé bien à l’avance. Pourtant, il ne s’est rien passé entre eux. Ils ont juste profité de ce voyage pour visiter pas mal de choses. En revanche, il a laissé planer le doute quant à son ressenti actuelle. En effet, il ne sait pas comment il pourrait réagir si son ex lui demande une nouvelle chance…