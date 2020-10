Cela fait maintenant plusieurs jours que Kellyn et Bastos ne font que s’attaquer sur les réseaux sociaux depuis leur rupture. Alors qu’une histoire de sextape a éclaté concernant le jeune homme avec Angèle, la principale concernée a pris la parole à ce sujet.

Il y a quelques heures, Sam Zirah révélait que Kellyn avait en partie quitté Bastos en sachant qu’il voulait afficher une histoire passée avec Angèle qui aurait été hystérique après avoir couché avec lui. Le jeune homme aurait voulu la virer de chez elle à ce moment-là.

Face aux révélations de Kellyn à ce sujet, l’ex de Greg Yega a elle aussi pris la parole et a d’abord lâché dans un premier temps: « Demain c’est girl power (…) Il va y avoir un dossier qui va ressortir. Il va falloir me soutenir. Il va falloir être compréhensif pour ce qu’il va se passer. Mais on est fort (…) J’espère que vous allez me comprendre surtout et que ce dossier (…) Ca devait arriver (…) Ca sortira (…) Au moins, je sais que ça va arriver. On m’a un peu piégée. Un peu beaucoup (…) Je suis encore dans les histoires (…) J’ai pas de chance avec la gente masculine (…) Je pense devenir bonne sœur« .

Avant de finalement ajouter : « J’ai dit que je ne voulais pas m’attarder avec cette histoire (…) Il m’a enregistré en audio pendant que je pétais un câble après qu’on ait eu des rapports …) Si on est pote à l’heure actuelle. S’il avait un truc comme ça, on serait pas potes (…) J’aurai pas fait une vidéo Youtube avec lui (…) Arrêtez parce que c’est grave (…) Par rapport à l’histoire de Bastos, j’ai vraiment pas envie de m’étaler là dessus. Ca remonte à plus d’un an. Je lui en ai énormément voulu sur le moment et le temps est passé. Au fil des mois on est même devenu potes (comme quoi tout peut arriver) ».

Qu’en pensez-vous ?

Cela fait maintenant plusieurs jours que Kellyn et Bastos ne font que s’attaquer sur les réseaux sociaux depuis leur rupture. Alors qu’une histoire de sextape a éclaté concernant le jeune homme avec Angèle, la principale concernée a pris la parole à ce sujet.

Il y a quelques heures, Sam Zirah révélait que Kellyn avait en partie quitté Bastos en sachant qu’il voulait afficher une histoire passée avec Angèle qui aurait été hystérique après avoir couché avec lui. Le jeune homme aurait voulu la virer de chez elle à ce moment-là.

Face aux révélations de Kellyn à ce sujet, l’ex de Greg Yega a elle aussi pris la parole et a d’abord lâché dans un premier temps: « Demain c’est girl power (…) Il va y avoir un dossier qui va ressortir. Il va falloir me soutenir. Il va falloir être compréhensif pour ce qu’il va se passer. Mais on est fort (…) J’espère que vous allez me comprendre surtout et que ce dossier (…) Ca devait arriver (…) Ca sortira (…) Au moins, je sais que ça va arriver. On m’a un peu piégée. Un peu beaucoup (…) Je suis encore dans les histoires (…) J’ai pas de chance avec la gente masculine (…) Je pense devenir bonne sœur« .

Avant de finalement ajouter : « J’ai dit que je ne voulais pas m’attarder avec cette histoire (…) Il m’a enregistré en audio pendant que je pétais un câble après qu’on ait eu des rapports …) Si on est pote à l’heure actuelle. S’il avait un truc comme ça, on serait pas potes (…) J’aurai pas fait une vidéo Youtube avec lui (…) Arrêtez parce que c’est grave (…) Par rapport à l’histoire de Bastos, j’ai vraiment pas envie de m’étaler là dessus. Ca remonte à plus d’un an. Je lui en ai énormément voulu sur le moment et le temps est passé. Au fil des mois on est même devenu potes (comme quoi tout peut arriver) ».

Qu’en pensez-vous ?