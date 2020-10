La nouvelle a fait l’effet d’une bombe auprès des fans de la série et de Ruby Rose : l’actrice a décidé d’abandonner Batwoman. Mais que s’est-il passé ? Après pas mal d’interrogations, la principale concernée a enfin pris la parole. STAR24 vous dit tout.

Après l’annonce de son départ de la série, Ruby Rose a posté un émouvant message confirmant la nouvelle concernant Batwoman. « Merci à tous d’être venus pour ce voyage. Si je mentionnais tout le monde, ce serait 1000 tags… mais merci au casting, à l’équipe, aux producteurs et au studio. Ce n’était pas une décision facile, mais ceux qui savent, savent. Je ne voulais pas ne pas reconnaître toutes les personnes impliquées et leur importance pour la télévision et pour notre communauté. Je suis restée silencieuse parce que c’est mon choix pour le moment mais sachez que je vous adore tous. Je suis sûr que la saison prochaine sera également incroyable » a-t-elle annoncé sur Instagram.

Au cours d’une interview accordée à The Jess Cagle Show, la jeune femme a avoué qu’elle était soulagée de son départ notamment à cause de son accident sur un tournage. « Ma blessure a rapidement rendu le retour au travail assez compliqué (…) On a eu une discussion [avec les producteurs / créateurs] et on a convenu d’un commun accord que mon départ était probablement la meilleure solution pour la série, que nous partions dans des directions opposées (…) C’était difficile et triste car on s’aime tous, mais ça faisait sens pour plein de raisons. (…) C’est une décision qui a été beaucoup discutée et réfléchie. Ca semblait être la meilleure chose à faire », a expliqué Ruby Rose.

Avant de poursuivre: « La série est géniale, j’adore le cast, je suis toujours en contact avec tout le monde (…) J’ai passé un excellent moment sur Batwoman. Je suis si fière de ce que l’on a fait. On a réalisé quelque chose de très important avec la mise en avant de la première version live-action de Batwoman et la première super-héroïne gay. (…) Au final, je suis très excitée de découvrir la saison 2«

