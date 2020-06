Il y a quelques jours, le départ soudain de Ruby Rose de la série « Batwoman » a fait l’effet d’une bombe. D’ailleurs, un autre rebondissement risque de perturber les fans de l’univers des super-héros. STAR24 vous explique pourquoi.

Après l’annonce du départ de Ruby Rose, l’ancienne star d’Orange is the new black a mis plusieurs jours avant de briser le concert. Ainsi, celle qui n’incarnera plus le rôle de Batwoman a expliqué sur Instagram: « Merci à tous d’être venus pour ce voyage. Si je mentionnais tout le monde, ce serait 1000 tags… mais merci au casting, à l’équipe, aux producteurs et au studio. Ce n’était pas une décision facile, mais ceux qui savent, savent. Je ne voulais pas ne pas reconnaître toutes les personnes impliquées et leur importance pour la télévision et pour notre communauté. Je suis restée silencieuse parce que c’est mon choix pour le moment mais sachez que je vous adore tous. Je suis sûr que la saison prochaine sera également incroyable ».

Seulement voilà, selon TV Line, l’actrice ne sera pas remplacée dans le rôle de Kate Kane. Résultat, une autre héroïne prendra l’identité de Batwoman. C’est du moins ce qu’a laissé comprendre un appel à casting pour la série décrivant une jeune femme âgée de la vingtaine qui répondrait au nom Ryan Wilder pour devenir Batwoman.

« Elle est sympathique, désorganisée, un peu gauche and incontrôlable. Elle ne ressemble en rien à Kate Kane […]. N’ayant personne dans sa vie pour l’aider à garder le droit chemin, Ryan a passé des années à jouer les trafiquantes de drogue, échappant à la GCPD et cachant sa souffrance avec de mauvaises habitudes. […] Elle est très douée et indisciplinée. Une lesbienne assumée. Athlétique. Passionnée. Brute. Faillible. Pas vraiment le stéréotype habituel d’une héroïne américaine » peut-on lire dans la description… ça promet ! Qu’en pensez-vous ?

