Qui l’aurait cru ? Plus de seize ans après leur rupture, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont remis le couvert après s’être aimés de 2002 à 2004. Si l’acteur avait annulé leurs fiançailles quelques mois avant leur mariage, les choses ont bien changé depuis et le duo aimerait finir le reste de sa vie ensemble. STAR24 vous explique tout.

Les comédies romantiques nous le montrent régulièrement : il faut parfois se quitter pour mieux se retrouver. Récemment, Ben Affleck et Jennifer Lopez nous l’ont prouvé en se retrouvant et en s’aimant comme au premier jour. En couple depuis le mois de mai, les deux tourtereaux aimeraient même reprendre là où ils se sont arrêtés en se disant « oui » pour le meilleur et pour le pire. C’est du moins ce qu’a révélé une source proche à People qui les a décrit comme un couple « plus qu’heureux », « totalement engagé » et prêt à passer « le reste de sa vie ensemble ». Avant d’ajouter: « Si leurs fiançailles n’ont peut-être pas fonctionné la première fois, cette fois-ci, il n’y a pas le moindre doute dans leur esprit que cela ne va pas marcher. Tout ce qui a mal tourné dans le passé ne peut que leur servir de manière positive cette fois-ci. »

Ben Affleck et J-LO prêts à s’unir et rester ensemble pour la vie ?

Un autre informateur aurait confié à US Weekly que J-Lo et Ben Affleck qui a été marié à Jennifer Garnier seraient ravis de la « fluidité » avec laquelle leur relation fonctionne. « Ces derniers mois ont été un véritable tourbillon. Ils sont bien conscients que certains cyniques considèrent toujours cela comme un gros coup d’éclat et roulent des yeux devant la rapidité de tout cela, mais cela ne les dérange pas d’un iota. Ils sont pleinement déterminés à franchir les prochaines étapes et à passer le reste de leur vie ensemble (…) On a l’impression qu’ils sont à nouveau ensemble depuis des années, pas des mois. En ce qui les concerne tous les deux, ils sont juste bénis de s’être trouvés et d’avoir découvert le véritable amour, ce dont la plupart des gens ne peuvent que rêver » a révélé le fameux proche.

Croyez-vous en leurs retrouvailles ?