L’année 2019 ne s’est pas terminée sous le signe de l’amour pour Benjamin Samat et Alix. De retour du tournage des « Marseillais aux Caraibes », les deux anciens tourtereaux ont décidé de refaire leur vie chacun de son côté. Un moment que le beau brun a eu du mal à digérer comme il l’a confié à nos confrères de Purepeople.

Alors que la nouvelle saison des Marseillais aux Caraïbes sera lancée demain sur W9, de nombreuses interrogations suscitent encore l’intérêt des internautes. En effet, la rupture entre Benjamin Samat et Alix a fait beaucoup de bruit. A tel point qu’ils se sont demandés qui disait vrai ou non. Tout d’abord, le sudiste a fait un rappel des faits pour nos confrères de Purepeople à qui il a raconté: « Quand on est rentré du tournage j’avais décidé de mettre un terme à notre relation. Elle m’a demandé de prendre du temps, de réfléchir. Pour moi c’était terminé mais par respect pour elle, j’ai pris quelques jours de réflexion (…) On s’est disputé pendant ces jours-là et elle a fini par prendre des affaires et monter sur Paris. Depuis, le seul lien qui nous lie ce sont ses affaires qui sont à la maison« .

Mais une réconciliation est-elle envisageable avec celle qui l’aurait trompé avec un rappeur ? Benjamin Samat a alors été catégorique: « Notre rupture est définitive et je pense aussi qu’elle était inévitable. La relation n’était plus saine. Au final, l’aventure a fait ressortir tout ce qui n’allait pas. (…) Cette rupture est celle qui m’a fait le plus mal mais je me dis qu’il y a peut-être quelque chose de mieux qui va arriver. À présent, je me languis qu’elle vienne récupérer ses affaires pour mettre un terme définitif à tout ça. Lorsque ce sera fait, ça ira beaucoup mieux…« . D’ailleurs, ils se sont bloqués mutuellement sur les réseaux sociaux donc la communication est impossible…

