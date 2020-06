Il y a quelques semaines, Beverly Bello devait s’envoler vers la Thaïlande en binôme avec Antoine Goretti pour le tournage des « Apprentis Aventuriers 5 ». Mais le Coronavirus a quelque peu changé les plans de la production. Plus en forme que jamais, la jeune femme a fait sensation sur Instagram. Découvrez son incroyable transformation.

En novembre dernier, Beverly Bello et Vivian Grimigni annonçaient leur rupture. La belle blonde a ainsi écrit: « Vous nous avez connu il y a deux ans et demi Vivian et moi… Vous nous avez suivi depuis le début dans cette histoire passionnelle, vous avez vu nos zones de turbulence notre amour fort nos rires… Nos cris nos pleurs durant toutes ces aventures… Je vous remercie de nous avoir suivi depuis le début. Vivian et moi, nous n’avons pas la même vision de la vie… Ce qui est dur pour moi, depuis des semaines. Je vous avoue que je n’ai plus le même goût de la vie… Je garderai cette histoire dans mon cœur toute ma vie, je souhaite à Vivian tout le bonheur du monde et qu’il s’entoure de bonnes personnes ». Aujourd’hui, chacun a refait sa vie de son côté après s’être déclaré la guerre sur les réseaux sociaux.

Depuis quelques heures, la candidate de télé-réalité a affolé ses followers en postant une photo de son shooting en mode topless. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Beverly a fait sensation. Ainsi, elle a reçu des commentaires tels que : « Trop belle bb 🧡🧡🧡« . Ou encore: « Tu es de plus en plus belle 😍😍 » et « Un missile 🔥🔥🔥« . Mais aussi: « Papapaw magnifique Comme d’habitude ❤️ » et « Outch 💣 🔥 😍 », « Magnifique ma viie ❤😍 ».

D’ailleurs, Illan lui a fait remarquer qu’elle avait bien glow up. Ravissante, Beverly a bonne mine. On a hâte de la revoir sur nos écrans. Et vous ?

Il y a quelques semaines, Beverly Bello devait s’envoler vers la Thaïlande en binôme avec Antoine Goretti pour le tournage des « Apprentis Aventuriers 5 ». Mais le Coronavirus a quelque peu changé les plans de la production. Plus en forme que jamais, la jeune femme a fait sensation sur Instagram. Découvrez son incroyable transformation.

En novembre dernier, Beverly Bello et Vivian Grimigni annonçaient leur rupture. La belle blonde a ainsi écrit: « Vous nous avez connu il y a deux ans et demi Vivian et moi… Vous nous avez suivi depuis le début dans cette histoire passionnelle, vous avez vu nos zones de turbulence notre amour fort nos rires… Nos cris nos pleurs durant toutes ces aventures… Je vous remercie de nous avoir suivi depuis le début. Vivian et moi, nous n’avons pas la même vision de la vie… Ce qui est dur pour moi, depuis des semaines. Je vous avoue que je n’ai plus le même goût de la vie… Je garderai cette histoire dans mon cœur toute ma vie, je souhaite à Vivian tout le bonheur du monde et qu’il s’entoure de bonnes personnes ». Aujourd’hui, chacun a refait sa vie de son côté après s’être déclaré la guerre sur les réseaux sociaux.

Depuis quelques heures, la candidate de télé-réalité a affolé ses followers en postant une photo de son shooting en mode topless. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Beverly a fait sensation. Ainsi, elle a reçu des commentaires tels que : « Trop belle bb 🧡🧡🧡« . Ou encore: « Tu es de plus en plus belle 😍😍 » et « Un missile 🔥🔥🔥« . Mais aussi: « Papapaw magnifique Comme d’habitude ❤️ » et « Outch 💣 🔥 😍 », « Magnifique ma viie ❤😍 ».

D’ailleurs, Illan lui a fait remarquer qu’elle avait bien glow up. Ravissante, Beverly a bonne mine. On a hâte de la revoir sur nos écrans. Et vous ?