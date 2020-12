Quelques mois après sa rupture avec Vivian Grimigni, Beverly Bello s’est redonnée une chance avec la gente masculine en participant aux Princes et Princesses de l’amour 8. Jackpot puisqu’elle est tombée sous le charme de Noah.

C’est toujours autant l’amour fou entre Beverly et Noah. D’ailleurs, ils passent les fêtes de noël ensemble. Très heureuse de cette fin d’année à deux, la jeune femme lui a fait une magnifique déclaration sous une photo du couple où l’on a pu lire: « Merci pour tout l’amour que tu me donnes chaque jour , merci de me donner confiance en moi , de me rendre femme , de m’aimer , tu es l’homme dont j’ai toujours rêvé ❤️ Lorsque tu m’as connu je ne croyais plus en l’amour je n’avais plus confiance en moi tu as eu de la patience et je t’en remercie infiniment . Quelques mois plus tard nous avons pris notre maison ensemble je suis heureuse de pouvoir me lever chaque jour à tes côtés , nous allons fêter notre premiers noël en famille le plus beau noel de ma vie avec ma famille et ta famille 🎄 ❤️ Je t’aime @noah_kaa_off ❤️ Mon Co Fondateur de famille . Bonnes fêtes de noël à tous et merci pour vos messages ❤️ ».

Mais ce n’est pas tout. En effet, Beverly a dévoilé son nouveau projet en duo. Celle qui a eu le Coronavirus a ainsi raconté: « Vous savez à quel point je suis fan des licornes et que je vit dans le pays des licornes 🦄 Je suis fière de vous annoncer que @noah_kaa_off et moi nous sommes Égérie d’un site de licorne 🦄 Adoptez vous aussi mes licornes @talicornlife je vous offre -15% sur tout l’ensemble du site https://talicornlife.com ».

Voilà une jolie surprise qui risque de faire plaisir aux fans de Beverly. Que pensez-vous de son couple avec Noah ?

