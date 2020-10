Fin août une terrible nouvelle a bouleversé de nombreuses personnes à travers le monde entier. En particulier les fans de MCU. En effet, Chadwick Boseman est décédé des suites du cancer du côlon contre lequel il luttait depuis 2016. Mais une suite est-elle envisageable actuellement ? On a la réponse.

Depuis la disparition tragique de Chadwick Boseman, ses anciens acolytes sont inconsolables comme Michael B Jordan qui lui a fait des adieux déchirants sur les réseaux sociaux en disant: « J’ai essayé de trouver les mots, mais rien ne se rapprochait de ce que je ressens. Je me suis souvenu de chaque moment, chaque conversation, chaque rire, chaque désaccord, chaque accolade…. tout.Une des dernières fois où on s’est parlés, tu m’as dit qu’on était liés à vie, et maintenant la vérité de tes propos est plus encore plus signifiante (…) Tu m’as montré comme être une meilleure personne, comment atteindre ses objectifs et créer un héritage. Et peu importe si tu le savais ou pas, j’ai observé, appris et constamment été motivé par ta grandeur (…) Tout ce que tu as donné au monde… les légendes et héros que tu nous as montrés, on vivra avec ça pour l’éternité. Mais le truc qui fait le plus mal, c’est de comprendre maintenant quel héros et légende tu es. Même en traversant tout ça, tu n’a jamais perdu de vue ce que tu adorais le plus. Tu t’es occupé de ta famille, tes amis, de ton talent, ton esprit. Tu t’es aussi occupé des enfants, de la communauté,de notre culture et humanité. Tu as pris soin de moi. Tu es mon grand frère et je n’ai jamais eu la chance de te le dire quand tu étais encore là. Je sais maintenant, plus que jamais, que le temps est compté avec les gens qu’on aime et admire. Ton honnêteté, ta générosité, ton sens de l’humour et tes cadeaux incroyables vont me manquer. Ça me manque cette sensation et ce privilège de partager des scènes de tournage avec toi. Je vivrai les derniers jours de ma vie comme tu l’as fait. Avec grâce, courage et pas de regrets »

Alors que le tournage de Black Panther 2 devait commencer en mars 2021, où en sont l’équipe technique et artistique actuellement ? C’est Letitia Wright alias Shuri qui a donné la réponse au cours d’une interview accordée à Net-A-Porter. « Nous sommes encore en deuil de Chad, donc ce n’est pas quelque chose auquel je veux penser. L’idée de le faire sans lui est un peu étrange. Nous sommes juste en deuil en ce moment, donc il faut essayer de trouver la lumière au milieu de tout ça« .

Pour le moment, la sortie est toujours prévue pour mai 2022…

