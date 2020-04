Quelques jours avant le début du confinement, Blaise Matuidi avait été testé positif au Coronavirus. Face à l’inquiétude de ses fans, le footballeur a pris la parole pour donner de ses nouvelles tout comme sa femme Isabelle. Et bonne nouvelle, aujourd’hui il va beaucoup mieux. STAR24 vous dit tout.

Alors que ses fans se demandaient comment allait le sportif, Blaise Matuidi est vite sorti du silence. Sur Instagram, il a calmé le jeu en déclarant: « Je suis positif. Habituellement j’aime penser que je suis positif. Quelqu’un qui essaie d’irradier de bonnes ondes autour de lui, ma famille, mes amis, mes coéquipiers. Aujourd’hui je reste positif. Je suis porteur asymptomatique du virus, conscient d’avoir le privilège d’être un footballeur professionnel et de bénéficier à ce titre d’un suivi médical régulier et excellent. Si ce n’était pas le cas, je ne l’aurais sans doute jamais su. Je suis positif, je suis fort, le moral est bon, celui de ma famille aussi (…) Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve, elle va nous apprendre à mieux nous connaitre, à être plus solidaires, plus généreux, meilleurs. Je vous remercie pour vos messages d’amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis pour pouvoir bientôt faire des câlins à nos enfants, prendre nos parents dans les bras, checker nos frères et sœurs et célébrer des buts avec nos coéquipiers. Je suis positif, nous allons le faire.

Hé bien bonne nouvelle : il va beaucoup mieux ! « Daniele Rugani et Blaise Matuidi ont effectué, comme prévu par le protocole, un double contrôle avec le test pour le coronavirus Covid-19. Les examens se sont révélés négatifs. Les joueurs sont donc guéris et ne doivent plus rester en isolement à leur domicile« , a indiqué la Juventus dans un communiqué de presse.

Et n’oubliez pas, faites attention à vous !

