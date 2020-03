Il y a quelques jours, Blaise Matuidi était annoncé positif au test du Coronavirus. Face à l’inquiétude de ses fans, sa femme Isabelle a apaisé les tensions. Mais pas que ! En effet, celui qui a souffert de racisme a pris la parole sur Instagram. D’ailleurs, le footballeur a reçu le soutien de son acolyte Paul Pogba.

Que les fans se rassurent : Blaise Matuidi va bien et c’est lui-même qui l’a annoncé sur Instagram dans un long post où il a déclaré: «

Je suis positif. Habituellement j’aime penser que je suis positif. Quelqu’un qui essaie d’irradier de bonnes ondes autour de lui, ma famille, mes amis, mes coéquipiers. Aujourd’hui je reste positif. Je suis porteur asymptomatique du virus, conscient d’avoir le privilège d’être un footballeur professionnel et de bénéficier à ce titre d’un suivi médical régulier et excellent. Si ce n’était pas le cas, je ne l’aurais sans doute jamais su. Je suis positif, je suis fort, le moral est bon, celui de ma famille aussi.Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve, elle va nous apprendre à mieux nous connaitre, à être plus solidaires, plus généreux, meilleurs. Je vous remercie pour vos messages d’amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis pour pouvoir bientôt faire des câlins à nos enfants, prendre nos parents dans les bras, checker nos frères et sœurs et célébrer des buts avec nos coéquipiers. Je suis positif, nous allons le faire ».

En plus de ses fans, ses collègues n’ont pas hésité à lui apporter du soutien. C’est le cas de Paul Pogba. En effet, celui qui a envie de quitter Manchester United a fait un clin d’œil à son ami dans son dernier post. « Je sais que certains malins parleront du maillot de la Juve. Je soutiens juste mon ami, rien de plus (…) Faites tous attention à vous et restez à la maison. Surtout lavez-vous les mains, c’est important !« , a-t-il écrit. Ce à quoi, le principal concerné a répondu: « Merci mon frère ça me touche love you ! Et content de te revoir toucher le ballon« . Comme c’est mignon !

