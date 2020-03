Blaise Matuidi est le deuxième joueur du Juventus de Turin a avoir été testé positif au Coronavirus. Placé en isolement depuis le 11 mars 2020, celui qui a été victime de racisme suscite l’intérêt de ses fans qui attendent de ses nouvelles. Chose qui a été faite ce mercredi 18 mars.

Hier soir, le club où s’épanouit Blaise Matuidi a pris la parole concernant la santé de son joueur. Mais il n’est pas le seul puisque sa femme Isabelle a apporté des nouvelles rassurantes concernant celui qui a été poursuivi en justice et a déclaré: « Il faut savoir que si nous n’avions pas fait le test, on ne l’aurait pas su, c’est pour ça que ce virus est encore plus dangereux (…) On reste enfermés strictement. Même pour faire les courses, on se les fait livrer, et lorsque je dois ouvrir la porte de chez moi, j’ai un masque et des gants. On suit scrupuleusement les règles ».

Hé bien sachez que le footballeur va bien ! C’est ce que le principal concerné a confirmé dans un long message sur Instagram. Sous un selfie, il a écrit: « Je suis positif. Habituellement j’aime penser que je suis positif. Quelqu’un qui essaie d’irradier de bonnes ondes autour de lui, ma famille, mes amis, mes coéquipiers. Aujourd’hui je reste positif. Je suis porteur asymptomatique du virus, conscient d’avoir le privilège d’être un footballeur professionnel et de bénéficier à ce titre d’un suivi médical régulier et excellent. Si ce n’était pas le cas, je ne l’aurais sans doute jamais su. Je suis positif, je suis fort, le moral est bon, celui de ma famille aussi ».

« Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve, elle va nous apprendre à mieux nous connaitre, à être plus solidaires, plus généreux, meilleurs. Je vous remercie pour vos messages d’amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis pour pouvoir bientôt faire des câlins à nos enfants, prendre nos parents dans les bras, checker nos frères et sœurs et célébrer des buts avec nos coéquipiers. Je suis positif, nous allons le faire », a ensuite conclu Blaise Matuidi.

Des nouvelles rassurantes donc !

