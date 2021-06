Ca y est, l’heure de liberté a sonné. En cette journée de fête de la musique et de l’été, STAR24 est en mesure de vous confirmer le retour des boîtes de nuit et des concerts. Mais attention, cela sera possible sous certaines conditions. Explications.

Cela fait maintenant plus d’un an que les boîtes de nuit et les concerts ont fermé leurs portes au grand damne des amateurs de ces endroits. Tout cela s’est produit à cause de la pandémie de Coronavirus. Alors que le couvre-feu vient d’être levé et que les restaurants et d’autres établissements ont pu reprendre du service, une question taraude encore de nombreuses personnes : quand retrouverons-nous les pistes de danse et les foules contre la scène ? Eh bien, sachez que cela sera possible à partir du mois prochain.

Les boîtes de nuit et concerts reprendront enfin en juillet !

La situation sanitaire semble se stabiliser petit à petit en France. Alors que le masque n’est plus obligatoire en extérieur depuis la semaine dernière au lieu du 30 juin, le ministre délégué aux PME alias Alain Griset a confirmé qu’il sera possible de retrouver les boîtes de nuit et concerts à partir du 9 juillet prochain. Pour aller en boîte de nuit, il faudra présenter un pass sanitaire (être vacciné totalement) ou pouvoir justifier d’un test PCR négatif ou d’avoir guéri de la Covid-19 il y a moins de six mois. Le pass sanitaire est disponible en papier ou bien en numérique via l’appli Tous Anti Covid. Concernant les jauges, elle sera fixée à 75% à l’intérieur et à 100% en extérieur. Le port du masque ne sera pas obligatoire même à l’intérieur.

Pour les concerts debout, Roselyne Bachelot a révélé qu’ils seraient de retour à partir du 30 juin prochain. La jauge est fixée à 75% en intérieur et 100% en extérieur mais le pass sanitaire ne sera exigé que pour les concerts réunissant plus de 1000 spectateurs. Le masque ne sera plus obligatoire mais recommandé.

