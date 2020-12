Cela fait maintenant plusieurs années que Booba et Rohff sont en guerre. Après avoir balancé sur sa relation passée avec une candidate de télé-réalité lorsqu’elle était mineure, l’ennemi juré du DUC a encore frappé et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a pas été tendre. STAR24 vous raconte tout.

La piraterie n’est jamais finie… la guerre non plus ! Récemment, Booba s’est livré sur son prochain album et a lâché: « J’vais tous vous montrer et j’vous rendrai le game avec le double des clés tout jdid avec le compteur à zéro ». Et forcément, ces propos ne sont pas restés sans réponse de la part de Rohff. « Tu vas rendre le double des clés ? Mdr heu pas besoin, on va changer la serrure, tu connais serrurier ? Allez du balais #Ultrav » a-t-il réagi.

Ptdrrr Booba qui tape son meilleur playback sur du Adèle pic.twitter.com/cF3UIwYb0q — lucasnmd (@lucasnemard1) December 11, 2020

Mais l’artiste qui est passé par la case prison ne s’est pas arrêté là. Alors que Booba qui a relancé son clash avec Gims faisait un playback sur Hello de la chanteuse Adèle, son ennemi n’a pas pu s’empêcher de se moquer de lui. « Ca pue la tristesse à Miami ! Regard de chien abandonné miskin pauvre malheureux les streams et leasing font pas le bonheur t’as vu ? (…) Ca n’a pas l’air d’aller Erk Elie musique de dépressif comme ça le burnout ne fait que commencer comme tu fais, on te fera ! #Ultrav #Ultranss » a écrit Rohff dans sa dernière story Instagram. Vous l’aurez compris, rien ne lui échappe surtout s’il peut s’en prendre au rappeur.

Pour le moment, Booba n’a pas encore répondu aux moqueries de celui qu’il adore tacler depuis des années. Du côté de ses fans, ils s’en sont également pris au DUC et lui ont reproché de n’avoir toujours pas dévoilé d’extraits de son futur album appelé ULTRA. Et vous, de quelle team êtes-vous ?

