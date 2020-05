Entre Brian Austin Green et Megan Fox, leur mariage est digne des feux de l’amour. En couple depuis dix ans, ils ont finalement annulé leur divorce l’année dernière. Récemment, ils ont annoncé une nouvelle rupture. Sera-t-elle définitive cette fois-ci ? L’ancienne star de « Desesperate Housewives » a pris la parole. STAR24 vous dit tout.

Et si l’amour ne durait pas éternellement ? En effet, la planète people est plutôt compliquée. Récemment, l’annonce de la rupture entre Brian Austin Green et Megan Fox survenue un an après l’annulation de leur divorce en a surpris plus d’un(e). Si la jeune femme serait en train de se rapprocher d’un rappeur, l’acteur ne perd pas espoir d’une éventuelle reconquête. Un détail l’a prouvé dans ses récentes confidences au cours de l’un de ses podcasts où il s’est livré sans filtres sur la question.

« Ce n’est peut-être pas la fin du voyage. Ce que je veux dire, c’est que la vie est encore longue. Donc les chemins ont commencé à se séparer pour le moment. Ils pourraient se retrouver. Ou pas. On ne sait pas. Je ne sais pas. Je n’ai pas envie de faire des prédictions à ce sujet car je n’en ai aucune idée » a ainsi révélé Brian Austin Green.

De plus, le comédien a raconté comment Megan Fox lui a annoncé qu’elle souhaitait rompre. Ainsi, Brian Austin Green s’est souvenu: « Elle m’a dit : ‘Tu sais, j’ai réalisé, pendant que je travaillais seule à l’étranger, que je me sentais plus moi-même, et je m’aimais mieux au cours de cette expérience, et je pense que cela pourrait être quelque chose qui vaut la peine d’être tenté’ (…) J’ai été choqué et j’étais bouleversé (…) mais je ne peux pas lui en vouloir (…) Elle n’a pas choisi de se sentir comme ce n’était pas un choix qu’elle a fait, c’est ce qu’elle ressentait honnêtement.«

Reste à savoir s’il s’agit d’une simple crise ou non…

