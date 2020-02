Le monde de la K-Pop est de plus en plus en vogue. Notamment en France où ce milieu compte une grosse fanbase. L’un des groupes les plus appréciés du domaine est sans aucun doute BTS. Composé de jeunes hommes séduisants, le groupe suscite l’intérêt de la gente féminine qui s’interroge sur sa vie sentimentale.

A l’approche de la Saint-Valentin, de nombreuses personnalités s’affichent plus heureuses que jamais avec leur moitié. Cependant, d’autres stars préfèrent rester discrètes concernant la personne qui partage leur vie. C’est le cas pour les beaux gosses de BTS qui sont très discrets sur leur vie privée. De ce fait, leurs fans se demandent pourquoi nous n’en savons pas plus sur leurs chéries et pourquoi ils ne restaient visibles qu’entre eux.

Pour ceux qui ignorent encore qui sont les BTS, il s’agit d’un groupe coréen composé de sept membres. Entre chant et rap, danse et animation de programmes : RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook sont des artistes complets dont la notoriété est grandissante de jour en jour. Et si certains groupes de K-Pop ont monté plus vite que eux, les jeunes artistes ont réussi à gagner le cœur des fans grâce à leur présence active sur les réseaux sociaux.

Après avoir conquis l’Europe, les BTS sont désormais très appréciés par les américains. D’ailleurs, ce sont les journalistes de là-bas qui se sont intéressés à une question qui taraudent de nombreux fans: leur vie sentimentale. « Vous êtes tous ensemble mais vous n’êtes pas accompagnés de vos petites copines. Est-ce que vous avez besoin d’une copine ? Est-ce que vous en recherchez ? » a demandé une journaliste. Ce à quoi, ils ont répondu: « Non, on a notre armée (…) On a des milliers de copines, donc on n’a pas besoin de s’inquiéter ».

Vous l’aurez compris, pas de girlfriend à afficher au grand jour avant un moment pour les BTS !

Le monde de la K-Pop est de plus en plus en vogue. Notamment en France où ce milieu compte une grosse fanbase. L’un des groupes les plus appréciés du domaine est sans aucun doute BTS. Composé de jeunes hommes séduisants, le groupe suscite l’intérêt de la gente féminine qui s’interroge sur sa vie sentimentale.

A l’approche de la Saint-Valentin, de nombreuses personnalités s’affichent plus heureuses que jamais avec leur moitié. Cependant, d’autres stars préfèrent rester discrètes concernant la personne qui partage leur vie. C’est le cas pour les beaux gosses de BTS qui sont très discrets sur leur vie privée. De ce fait, leurs fans se demandent pourquoi nous n’en savons pas plus sur leurs chéries et pourquoi ils ne restaient visibles qu’entre eux.

Pour ceux qui ignorent encore qui sont les BTS, il s’agit d’un groupe coréen composé de sept membres. Entre chant et rap, danse et animation de programmes : RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook sont des artistes complets dont la notoriété est grandissante de jour en jour. Et si certains groupes de K-Pop ont monté plus vite que eux, les jeunes artistes ont réussi à gagner le cœur des fans grâce à leur présence active sur les réseaux sociaux.

Après avoir conquis l’Europe, les BTS sont désormais très appréciés par les américains. D’ailleurs, ce sont les journalistes de là-bas qui se sont intéressés à une question qui taraudent de nombreux fans: leur vie sentimentale. « Vous êtes tous ensemble mais vous n’êtes pas accompagnés de vos petites copines. Est-ce que vous avez besoin d’une copine ? Est-ce que vous en recherchez ? » a demandé une journaliste. Ce à quoi, ils ont répondu: « Non, on a notre armée (…) On a des milliers de copines, donc on n’a pas besoin de s’inquiéter ».

Vous l’aurez compris, pas de girlfriend à afficher au grand jour avant un moment pour les BTS !